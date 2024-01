Aniv, ispettore Inps non sostituito costa 100 milioni

"Noi ispettori Inps eravamo 1200 nel 2018, ed ogni ispettore Inps addebita circa un milione a testa quindi, 1,2 miliardi nel 2018, oggi siamo 844, per cui siamo a circa 800 milioni di accertato, per ogni ispettore che va in pensione e non viene sostituito perdiamo 100 milioni. E in questi anni abbiamo perso diverse centinaia di milioni perché uno sciagurato decreto legislativo, il 149 del 2015 dell'allora ministro Poletti, ha collocato gli ispettori Inps in un ruolo ad esaurimento, chiediamo quindi l'eliminazione del ruolo ad esaurimento per gli ispettori Inps e Inail". Lo ha detto Giancarlo Sponchia, presidente Aniv, Associazione Nazionale Funzionari Ispettivi Pubblici, in audizione alla Commissione Lavoro, nell'ambito dell'esame del disegno di legge in materia di lavoro.