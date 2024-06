Ambasciata Usa a Beirut, riconsiderare i viaggi in Libano

L'ambasciata americana a Beirut ha esortato i cittadini a "riconsiderare fortemente" i viaggi in Libano perchè, si legge sul sito, "l'ambiente di sicurezza rimane complesso e può cambiare rapidamente". "In particolare - si legge sul sito dell'ambasciata a Beiurt - richiamiamo la vostra attenzione sul Country Summary in cui si avverte che il governo libanese non può garantire la protezione dei cittadini statunitensi contro improvvisi scoppi di violenza e conflitti armati. I cittadini statunitensi in Libano non dovrebbero recarsi nel Libano meridionale, nella zona di confine tra Libano e Siria o negli insediamenti di rifugiati".