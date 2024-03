Al via il Super Tueday in 15 Stati e un territorio Usa

Al via oggi in Usa il Super Tuesday in 15 Stati e in un territorio americano, la più grande tornata elettorale nelle primarie americane. Si tratta di Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e isole Samoa. La competizione repubblicana si svolgerà in tutti i 15 Stati, mentre i democratici non voteranno in Alaska e terranno i caucus nelle Samoa. I democratici riceveranno anche i risultati della gara in Iowa, dopo il voto per posta durato diverse settimane. In palio circa un terzo del totale dei delegati: 865 repubblicani e almeno 1.420 democratici. I primi risultati sono attesi dopo le 19 locali, l'una di notte in Italia. Donald Trump, avanti in tutti gli Stati, cerca la spallata finale per ipotecare la nomination, mentre per la sua rivale Nikki Haley è l'ultima occasione per tentare di fermarne la corsa. Per Joe Biden sarà un nuovo banco di prova per il voto di protesta arabo-americano contro quello che definiscono il "genocidio" a Gaza.