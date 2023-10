Addio alle password su Amazon, app con volto e impronte

Amazon adesso supporta le passkey. La novità, come accade già per alcune app a marchio Google e Apple, offre agli utenti la possibilità di accedere al proprio account utilizzando i dati biometrici o il pin usato per sbloccare lo smartphone al posto della password alfanumerica. Qualche mese fa, i big dell'hi-tech avevano confermato l'ingresso nella Fido Alliance, che si propone di accumunare in uno standard unico le diverse procedure di autenticazione, per "ridurre l'eccessiva dipendenza del mondo dalle password". A tal fine, per accedere alle app più popolari non ci sarà più bisogno di ricordarsi una chiave differente ma si potrà sfruttare la metodologia sicura che già viene utilizzata per sbloccare il telefono, come il riconoscimento del volto o delle impronte digitali, oltre al classico pin numerico. Amazon ha iniziato a implementare la funzionalità pochi giorni fa dal sito web e la sta gradualmente diffondendo a tutti gli utenti che accedono tramite l'app ufficiale per iOS. Il supporto della passkey sarà "disponibile presto" anche per l'applicazione Android. Le passkey sono resistenti al phishing, agli effetti delle fughe di dati o all'ingegneria sociale, perché non esistono password da rubare. Invece, la tecnologia utilizza coppie crittografiche, una delle quali è una chiave pubblica salvata sui server di un particolare servizio, mentre l'altra rimane privata e viene salvata in modo sicuro sul dispositivo dell'utente. Al momento, Amazon non disattiverà l'accesso via password tradizionale anche se prevede di farlo in un prossimo futuro. Per attivare la passkey bisogna andare su "Accesso e sicurezza" sotto la voce "Il mio account" e sceglierea "Configura" accanto alla nuova opzione "Passkey".