Ecco il treno-proiettile più veloce del mondo: arriva dalla Cina e sfreccia nel silenzio

Roma, 31 dicembre 2024 – Il treno più veloce del mondo? Viene – o per meglio dire, verrà – dalla Cina. Si tratta del CR450, presentato a Pechino lo scorso 29 dicembre, e che sarà in grado di raggiungere la velocità di 450 chilometri orari, mantenendo una media di crociera di 400. Ne parla la Cnn, riferendo fonti del ministero dei Trasporti cinese.

In questo modo, la Cina spodesta se stessa del record: per ora il treno più veloce al mondo è il CR400, che viaggia a una media di 350 chilometri orari. CR450 è migliore da vari punti di vista: per quanto riguarda l’efficienza energetica, i freni e il rumore prodotto.

Gli interni (Ansa)

Pechino si conferma leader dell’industria ferroviaria mondiale, e non solo per l’avanguardia tecnologica: la sua rete si spalma per 160 mila chilometri, 46 mila dei quali sono linee dell’alta velocità. Una mano santa, considerando l’ampiezza del Paese: in questo modo lo si può attraversare con comodità anche senza ricorrere all’aereo.

Secondo quanto riportato da China Daily, prima della presentazione ufficiale CR450 è stato sottoposto a più di 2 mila test, anticipati da 3 mila simulazioni. Solo al termine di questo lungo iter è stato ritenuto idoneo all’utilizzo commerciale.

La prima classe (Ansa)

I treni CR fanno parte di una rete chiamata della ferrovia cinese battezzata ‘Fuxing’, che significa ‘ringiovanimento’. Inaugurata nell’agosto del 2016, la sua tecnologia è stata già esportata in altri paesi. In Indonesia, treni derivati da CR400AF sono in servizio sull’importantissima linea Jacarta-Bandung.