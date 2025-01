Una stella vicina alla Luna? Oggi il bacio di Venere con il nostro satellite

Roma, 3 gennaio 2024 – ll cielo dà spettacolo stasera. Una serie di eventi astronomici attendono chi ha voglia di alzare lo sguardo per osservare. Non solo lo sciame delle meteoriti: gli esperti ci avvertono del ‘bacio’ tra la Luna e Venere. Il nostro satellite, che oggi appare come una sottile falce crescente, e il pianeta dall’apparente aspetto di una stella giallo pallido, sono vicinissimi: si tratta della prima congiunzione dell’anno, che si staglia nella costellazione dell’Acquario.

Sarà piuttosto difficile catturare il passaggio delle Quadrantidi (i detriti dell’asteroide 2003 EH1 bruceranno nell’atmosfera al ritmo di 120 all’ora), perché al momento del picco – dal tramonto a mezzanotte – lo sciame sarà visibile dall’Italia appena sopra l’orizzonte. Mentre il cielo terso e la scarsa luce lunare ci permettono di godere dello spettacolo offerto da Luna e Venere: basta volgere lo sguardo ad Ovest. C’è tempo fino a poco prima delle 21 dopodiché le due duettanti spariranno sotto l’orizzonte. Non saranno le sole a illuminare il cielo. A Sud rispetto alla coppia saranno visibili anche Giove e Saturno. Mentre Marte con l’inconfondibile colore rossastro è ad est.

In alternativa alla visione dal vivo, gli appassionati possono assistere ad entrambi i fenomeni (dalle 17.45 la congiunzione, dalle 18 le Quadrantidi) anche online grazie alla diretta del Virtual Telescope dell’osservatorio di Manciano (Grosseto), che si trova sotto il cielo più buio d’Italia, con il commento dell’astrofisico commentato dall'astrofisico Gianluca Masi.

E’ solo l’inizio di un 2025 sfavillante dal punto di vista astronomico. Il cielo di quest'anno ci regalerà quattro eclissi, due totali di luna ( solo una visibile dall’Italia, il 7 settembre) e due parziali di sole. A febbraio ci aspetta un vera e propria parata di pianeti: saranno visibili tutti contemporaneamente. Marte sarà nel pieno del suo splendore il 16 gennaio, Saturno il 21 settembre. Il 19 agosto un altro 'bacio’: quello tra Giove e Venere, i due pianeti più brillanti della volta celeste.