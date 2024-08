Sony lancia nuovi camcorder palmari professionali con AI e inquadratura automatica

Sony ha recentemente annunciato il lancio di due nuovi camcorder palmari 4K, l'NXCAM™ HXR-NX800 e l'XDCAM™ PXW-Z200. Questi modelli innovativi sono progettati per offrire un'esperienza di acquisizione e live streaming di alta qualità, combinando portabilità e funzionalità avanzate. Entrambi i camcorder sono dotati di tecnologie all'avanguardia, come il riconoscimento con intelligenza artificiale (AI) e la messa a fuoco automatica (AF) ad alta precisione, rendendoli ideali per una vasta gamma di applicazioni professionali.

Caratteristiche tecniche avanzate

I nuovi camcorder di Sony sono dotati di un obiettivo con zoom ottico 20x di nuova concezione e un filtro ND variabile, che consentono una flessibilità straordinaria nelle riprese. Inoltre, l'anello dell'obiettivo assegnabile e il motore di elaborazione delle immagini BIONZ XR™ garantiscono un'inquadratura e un riconoscimento dei soggetti estremamente accurati e in tempo reale. Il sensore impilato CMOS Exmor RS™ da 1,0 pollici offre un'elevata sensibilità e un basso rumore, migliorando ulteriormente la qualità delle immagini.

Design compatto e funzionalità di streaming

Il design compatto e leggero dei modelli HXR-NX800 e PXW-Z200 (rispettivamente 1,93 kg e 1,96 kg) li rende facilmente trasportabili. Entrambi i camcorder sono dotati di un mirino pieghevole, un supporto per microfono rimovibile e un monitor LCD da 3,5 pollici pieghevole, che facilita il controllo delle immagini e della messa a fuoco in ambienti luminosi. La connettività di rete avanzata consente lo streaming in diretta tramite Wi-Fi, utilizzando protocolli come RTMP/RTMPS o SRT, rendendo questi dispositivi perfetti per singoli operatori o piccoli team.

Interoperabilità e sostenibilità

Sony ha progettato questi camcorder per integrarsi perfettamente con il suo portafoglio di telecamere, offrendo preset come S-Cinetone™ e HLG per adattarsi alle riprese con altre telecamere Sony. Inoltre, i modelli supportano una vasta gamma di formati di registrazione, tra cui XAVC HS e XAVC S, e offrono opzioni di registrazione proxy per facilitare la post-produzione.

In linea con l'impegno di Sony per la sostenibilità, i nuovi camcorder utilizzano resina SORPLAS™ riciclata per ridurre l'impatto ambientale. Le confezioni sono progettate per minimizzare l'uso di plastica, riflettendo l'attenzione di Sony verso pratiche ecologiche.

Disponibilità e prezzi

I camcorder HXR-NX800 e PXW-Z200 saranno disponibili a partire da settembre 2024, con un prezzo di vendita consigliato rispettivamente di 3.299,99 dollari e 3.999,99 dollari. Questi dispositivi rappresentano un passo avanti significativo per i professionisti del settore broadcast, aziendale, religioso e dell'istruzione, offrendo strumenti potenti per creare contenuti visivamente accattivanti ed efficienti.

Per ulteriori informazioni sulle telecamere professionali di Sony, visitare il sito https://pro.sony/ue_US/.