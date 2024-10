Arriva ‘Jarvis’, il nuovo assistente di Chrome basato sull’intelligenza artificiale

Google si prepara a rivoluzionare il mondo dell'intelligenza artificiale con "Jarvis", un assistente AI che promette di trasformare radicalmente il nostro modo di interagire con i computer. Questo innovativo progetto, attualmente in fase di sviluppo, si propone di automatizzare una vasta gamma di attività quotidiane, rendendo la nostra esperienza online più efficiente e produttiva.

Cos'è Jarvis e come funziona

Jarvis, nome in codice del progetto Google, è un assistente AI progettato per integrarsi perfettamente con il browser Chrome. A differenza dei chatbot tradizionali, Jarvis è in grado di "prendere il controllo" del browser dell'utente, eseguendo autonomamente compiti complessi.

Questa tecnologia all'avanguardia si basa su una combinazione di tecniche di sviluppo basate su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM), tra cui:

Lettura e comprensione di screenshot

Generazione di testo

Simulazione delle interazioni dell'utente

Grazie a queste capacità, Jarvis può interpretare ciò che appare sullo schermo, comprendere menu, messaggi e immagini, e agire di conseguenza.

Esempi di utilizzo

Le potenzialità di Jarvis sono vastissime. Ecco alcuni esempi concreti di come questo assistente AI potrebbe aiutarci nelle attività quotidiane:

Ricerche online: Jarvis può condurre ricerche approfondite su qualsiasi argomento, navigando tra diverse pagine web e sintetizzando le informazioni più rilevanti[1][2].

Shopping online: l'assistente può cercare prodotti, confrontare prezzi e persino completare l'acquisto per conto dell'utente. Prenotazione di viaggi: Jarvis può occuparsi dell'intero processo di prenotazione di voli, hotel e attività, risparmiando tempo prezioso all'utente. Automazione di task ripetitivi: l'assistente può gestire compiti ricorrenti come la compilazione di moduli o l'invio di email standardizzate. Supporto alla produttività: Jarvis può aiutare nella stesura di documenti, nella correzione grammaticale e nella traduzione di testi.

La funzionalità di Project Jarvis sarà probabilmente integrata direttamente in Chrome

Impatto sul mercato e sulla concorrenza

Il lancio di Jarvis si inserisce in un contesto di forte competizione nel settore dell'AI. Aziende come Anthropic e OpenAI stanno sviluppando tecnologie simili, con l'obiettivo di conquistare una fetta del nascente mercato dell'automazione basata sull'intelligenza artificiale.

Google prevede di presentare Jarvis al pubblico già a dicembre, in concomitanza con il lancio del nuovo modello Gemini, che fornirà la potenza di calcolo necessaria per far funzionare l'assistente.

Considerazioni finali

Sebbene Jarvis prometta di rivoluzionare il nostro modo di utilizzare i computer, è importante considerare anche le implicazioni in termini di privacy e sicurezza. La capacità di un'IA di "prendere il controllo" del nostro browser solleva inevitabilmente questioni etiche che dovranno essere attentamente valutate.

In conclusione, Jarvis rappresenta un passo significativo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale diventerà un assistente personale sempre più integrato nella nostra vita digitale. Resta da vedere come Google affronterà le sfide tecniche ed etiche legate a questa innovazione e come il pubblico reagirà a questa nuova forma di interazione uomo-macchina.