Troppo stress, Peaty si arrende "È per la mia salute mentale"

Troppo stress, anche il campione di nuoto Adam Peaty dice basta. L’asso britannico ha annunciato a tutti che si fermerà per un po’, rinunciando ai campionati nazionali e ai Mondiali del 2023, per provare a riprendersi in vista delle Olimpiadi Parigi. "Devo salvaguardare la mia salute mentale – ha postato Peaty – Sono estremamente grato per tutto il supporto che sto ricevendo dalla mia squadra e dalla mia famiglia. Questo sport mi ha dato tutto ciò che sono e non vedo l’ora di ritrovare l’amore che provo per esso".

Peaty non è il primo nuotatore che ammette di subire il peso psicologico del ruolo: da Michael Phelps a Ian Thorpe a Ryan Lochte, i casi sono diversi.