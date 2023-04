Posillipo scende in campo a 72 anni

Non è il calciatore più anziano del mondo, record che appartiene al gallese Alan Camsell, portiere che ha a 88 anni ha giocato nel Penrhyn Bay Stollers FC.

Eppure il patron del Soccer Stornara, Sebastiano Posillipo, ha stabilito un record scendendo in campo domenica nella partita di Terza categoria contro l’Ascoli Satriano. Posillipo ha 72 anni e ha disputato gli ultimi venti minuti entrando con la maglia numero 51 (il suo anno di nascita, nella foto). Posillipo è il presidente del Soccer Stornara, che in quel momento della partita stava vincendo per 5 a 2. La formazione foggiana domina da settimane il campionato, così il presidente ha pensato bene di scendere in campo. Si è sistemato in attacco tra il delirio dei tifosi. Ovviamente ieri le immagini del suo ingresso in campo sono diventate virali e hanno scatenato l’attenzione del web.