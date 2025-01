Napoli-Fiorentina: Higuain, gol fantasma

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Ennesimo episodio di gol fantasma in Serie A: è successo oggi al San Paolo durante Napoli-Fiorentina. Su tiro di Higuain, il pallone ha colpito l'interno della traversa ed è rimbalzato a terra al di là della linea di porta, ma né l'addizionale d'area né l'arbitro Damato se ne sono accorti. Higuain e i suoi compagni, peraltro, non hanno protestato. Per evitare nuovi casi dalla prossima stagione (con anteprima nella finale di Coppa Italia dell'attuale) sarà introdotto il cosiddetto occhio di falco.