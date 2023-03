Inno russo sbagliato ai Mondiali

Inno russo sbagliato per celebrare la vittoria di Anastasiia Demurchian, ieri vincitrice del titolo mondiale della categoria fino a 70 chilogrammi. Alla ‘K.D. Jadhav Indoor Hall’ di Nuova Delhi nel corso della cerimonia di premiazione non è stato fatto risuonare il solenne inno della Federazione russa in vigore dal 25 dicembre del 2000 bensì le note del Concerto per pianoforte n. 1 di Tchaikovsky che era stato utilizzato per celebrare le vittorie alle ultime due edizioni dei Giochi olimpici. L’annunciatore dello stadio si è scusato per l’errore ed è stata organizzata la premiazione con Demurchian sola sul podio ad ascoltare l’inno del suo Paese e sullo sfondo le bandiere. La Federazione mondiale (Iba) presieduta dal russo Umar Kremlev ha consentito la partecipazione ai Mondiali alle atlete russe, che insieme alle bielorusse erano state prima sospese.