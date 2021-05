Barcellona, 6 maggio 2021 - Secondo fine settimana consecutivo per il Mondiale di Formula 1. Dopo il Portogallo, il circus si trasferisce nella vicina Spagna per il gran premio sul circuito di Catalogna. Prosegue il duello mondiale tra Lewis Hamilton, due vittorie, e Max Verstappen, una, in un campionato che sancisce la superiorità di Mercedes e Red Bull rispetto alle altre monoposto. La Ferrari continua a lottare per essere terza forza contro la Mclaren ma per il momento Lando Norris è riuscito ad ottenere risultati migliori di Charles Leclerc.

Il circuito

Il tracciato di Barcellona presenta una conformazione utile per testare la competitività delle monoposto e per tanti anni è stato utilizzato anche come pista per i test prestagione. Curve veloci, curve lente e rettilinei, insomma il circuito di Catalogna sancisce spesso le scuderie più competitive. E' lungo 4.675 metri e si percorreranno in gara 66 giri per un totale di 308 chilometri. Drs dopo curva 8 e dopo la chicane finale che immette nel rettilineo conclusivo. Possibilità di sorpasso in curva 1, successivamente partono una serie di curvoni ad alta velocità fino al tornantino a sinistra della 5. Allungo verso la veloce S di curva 7 e 8 e curvone a destra della 9 per il rettilineo opposto ai box con possibilità di sorpasso al tornantino di curva 10. Finale fatto dai curvoni, 12 e 13, prima della lenta S di curva 14 e 15 che anticipa l'ultimo curvone per il rettilineo conclusivo.

Orari tv

Il fine settimana di gara sarà trasmesso integralmente in diretta da Sky Sport Formula 1, canale 207 di Sky, e in streaming su Sky Go, mentre per qualifiche e gara ci sarà anche la diretta in chiaro su Tv 8 (canale 8 del digitale terrestre). Si parte il venerdì con le Libere 1 alle ore 11.30, si chiuderà la domenica con la gara alle ore 15.

Palinsesto Sky

Venerdì

Libere 1 ore 11.30

Libere 2 ore 15

Sabato

Libere 3 ore 12

Qualifiche ore 15.00 (diretta anche Tv 8)

Domenica

Gara ore 15 (diretta anche Tv 8).

Precedenti

Si corre sul tracciato di Catalogna dal 1991 e la scuderia più vincente è la Ferrari con 8 successi, seguono Mercedes con 6, Williams con 5 e Mclaren con 4. La rossa non vince dal 2013 quando si impose con Alonso, da allora solo Mercedes e Red Bull. Gli ultimi quattro appuntamenti a Barcellona sono stati vinti da Lewis Hamilton, a testimonianza del dominio del campione del mondo in carica. Il giro record appartiene a Valtteri Bottas in 1'18"183 stabilito nella gara dell'agosto 2020.

