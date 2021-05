Barcellona, 8 maggio 2021 - Si riaccendono i motori oggi sul circuito di Barcellona per il Gran Premio di Spagna, quarta tappa del Mondiale 2021 di Formula 1. In programma oggi la terza sessione di prove libere (alle 12) e soprattutto le qualifiche (alle 15) che determineranno la griglia di partenza per la gara di domani (domenica 9 maggio).

Gp di Spagna: orari e dove vederlo in tv

Ieri le monoposto sono scese in pista per le prime due sessioni di prove libere: nella prima sessione il più veloce è stato Valtteri Bottas che ha precedeuto Verstappen e Hamilton. Le Ferrari hanno chiuso al quinto posto con Charles Leclerc e al sesto con Carlos Sainz. Nelle FP2 il miglior tempo è stato di Hamilton, davanti al compagno di squadra Bottas. Buone notizie per la Ferrari con il terzo posto di Leclerc.

Il Mondiale vive in questa fase iniziale sull'appassionante duello tra il campione del mondo Lewis Hamilton che con la Mercedes ha vinto l'ultimo Gran Premio del Portogallo e Max Verstappen al volante della Red Bull. La Ferrari invece è ancora indietro e non sembra potersi inserire nella lotta al vertice per il titolo.

Prove libere 3 in diretta dalle 12