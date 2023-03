De Luca ci riprova in Usa Ad Arezzo è già Toscana Tour

di Paolo Manili

Lorenzo De Luca (nella foto) ci riprova a Wellington, Usa, dove la settimana scorsa ha vinto una "145" in sella a Dirka De Blondel (da Very Berlin de Castel). Insieme alla 13enne sèlle-fracaisl’azzurro presenta nelle gare "quattro stelle" anche Promise Z e Cappuccino 194, puntando ai bersagli grossi dell’evento, al quale partecipa anche Pignatti (Ideaal Es), ma nelle più abbordabili prove "due stelle". Non sono gli unici azzurri in trasferta: in Andalusia, nell’ultimo appuntamento del Sunshine Tour ecco Luca Moneta (El Capone Rk, Chilli 41, Jolie Coeur d’Avril, Electra de Codre) e Andrea Calabro (Kingly Dream SV, Otello de Guldenboom, Thats Me Z, Tony Stark, Casallbis).

In casa nostra sono in corso la prima di quattro tappe del Toscana Tour ad Arezzo e il meeting di Gorla Minore, entrambi a "tre stelle", che si contendono fra i partenti, a suon di montepremi, alcuni dei più bei nomi del salto ostacoli. Chiaro l’obiettivo comune a tutti: mettere a punto, all’inizio della stagione all’aperto, le qualità dei propri partners quadrupedi che potrebbero orientare le scelte dei tecnici in vista della Fei Nations Cup e del campionato d’Europa di settembre a Milano-San Siro. Intanto un’altra primizia di primavera punta ai campioni di domani: sono stati selezionati i 25 giovani di 14 nazioni che parteciperanno alla 9a edizione di Young Riders Academy. Si tratta di un programma di formazione sportiva e professionale sostenuto dal Riders Club e da Rolex, che vede i giovani allievi "studiare da campioni". Fra i docenti "star"come Lansink, Sloothaak, Kutscher, Schroeders, Ehrens, la Kraut, Skelton e Jens Fredrikson. Purtroppo questa volta non ci sono allievi italiani.