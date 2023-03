Da Spalletti a Xavi, il secondo anno è d’oro

di Paolo Grilli Sir Alex Ferguson conquistò il primo dei suoi 38 trofei da allenatore dello United tre anni e mezzo dopo aver preso possesso della panchina dei Red Devils. Era il maggio del 1990, e a Manchester si festeggiò una Coppa d’Inghilterra che rompeva un digiuno di titoli che durava da cinque anni. Numeri legatai a un mito che, da soli, dovrebbero imporre, oggi, una riflessione a chiunque pretenda successi dal proprio club del cuore non appena un nuovo giocatore di livello varchi la soglia dello spogliatoio. Ancor di più, se è invece un mister-guru in arrivo a rappresentare un implicito obbligo di vittoria. Nel mondo che tutto macina dopo un passaggio social, e in un calcio che va ancora più veloce nel dare in pasto vere o presunte leggende, la virtù della pazienza e il valore dell’attesa sono quasi evaporati. Di più: rischiano di passare per il paravento degli indecisi e degli incapaci. Gli esempi di chi vola altissimo dopo una laboriosa e inevitabile fase di decollo sono numerosi, e tutti sotto i nostri occhi. Come Spalletti. Se al primo anno al Napoli è riuscito a fare “solo“ un gran bel lavoro, perdendo però lo scudetto nel finale, in questa stagione la sua...