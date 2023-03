Coppa del Mondo, l’Italdonne della spada è terza a Nanchino

La squadra italiana femminile di spada ha conquistato la medaglia di bronzo alla Coppa del mondo di Nanchino in Cina. Nella finale per il terzo posto Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola hanno sconfitto la Polonia per 45 a 36.

Agli ottavi di finale le spadiste azzurre si erano imposte per 45 a 15 su Cina Taipei. Ai quarti, l’Italia ha avuto la meglio dell’Ungheria per 36 a 31. In semifinale le italiane hanno ceduto 27 a 36 alla Francia che poi in finale si è imposta d’autorità sulla Corea del Sud vincendo per 45 a 35.