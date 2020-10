Ginevra, 1 ottobre 2020 - Svelate le carte della Champions League 2020-21. A Ginevra si sono svolti oggi i sorteggi della fase a gironi, in programma dal 20 ottobre al 28 gennaio. E diciamolo subito: per le italiane poteva andare peggio. Girone G equilibrato per la Juventus che pesca Barcellona, Dinamo Kiev e Ferencvaros. Sfida suggestiva coi blaugrana, torna in scena il derby Cristiano Ronaldo- Messi. Ma qualificazione alla portata per i bianconeri. Più complessa la strada per l'Inter che trova Real Madrid, Shakhtar (travolto nella scorsa semifinale di Europa League) e Borussia Moenchengladbach. Niente di impossibile, ma nessun match dai tre punti 'facili'. Chiamata a una nuova impresa l'Atalanta che, dopo il miracolo della scorsa stagione in un girone di ferro, dovrà vedersela con Liverpool, Ajax e i danesi del Midtjylland. Il passaggio del turno sembra forse più facile dell'anno passato, ma solo sulla carta. Urna benevola per la Lazio che finisce in un gruppo in teoria abbordabile con Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Bruges. Gironi di ferro il Gruppo A (con Atletico, Bayern, Salisburgo e Lokomotiv Mosca) e il Gruppo H (Psg, United e Lipsia).

Le date

Fase a gironi dal 20 ottobre al 28 gennaio 2021, ottavi di finale dal 16 febbraio al 17 marzo. I quarti inizieranno il 6 aprile per concludersi il 14, semifinali dal 27 aprile al 5 maggio. La finale di Champions League 2020 21 si giocherà il prossimo 29 maggio a Istanbul, nello stadio Olimpico Atatürk che avrebbe dovuto ospitare l'ultimo atto 2020.

Rivivi il sorteggio in diretta

18:33: Miglior giocatore della scorsa stagione Robert Lewandowski.

18:25 - Miglior allenatore della passata stagione è Hans-Dieter Flick (Bayern)

18:22 - Sorteggiata la quarta fascia. Ecco i gruppi della Champions 2020-21



Gruppo A

Lokomotiv Mosca

Bayern

Atletico

Salisburgo

Gruppo B

Real

Shakhtar

Inter

Borussia Moenchengladbach

Gruppo C

Olympique Marsiglia

City

Porto

Olympiacos

Gruppo D

Liverpool

Ajax

Atalanta

Midtjylland

Gruppo E

Siviglia

Chelsea

Krasnodar

Rennes

Gruppo F

Lazio

Zenit

Borussia Dortmund

Bruges

Gruppo G

Juventus

Barcellona

Dinamo Kiev

Ferencvaros

Gruppo H

Psg

United

Lipsia

Istanbul Basaksehir





18:08. Miglior attaccante della scorsa stagione Robert Lewandowski (Bayern).

17:59: Gli abbinamenti

Lazio con Zenit San Pietroburgo e Borussia Dortmund nel Gruppo F. I biancocelesti pescano il girone sulla carta più abbordabile.

Inter con Real Madrid e Shakhtar nel Gruppo B. Non facile, ma poteva andare peggio.

Salisburgo nel gruppo A con Bayern e Atletico Madrid.

Dinamo Kiev nel gruppo G con Juve e Barcellona.

Olympiacos con Porto e City nel gruppo C.

Atalanta nel Gruppo D con Liverpool e Ajax. Non un girone semplice, ma nemmeno impossibile.

Lipsia nel gruppo H con Psg e United

Krasnodar nel gruppo E con Chelsea e Siviglia

17:57: Dall'urna vengono estratte le squadre della terza fascia, dove sono presenti le altre tre italiane che non potranno finire nel girone della Juventus.

17:54: Kevin De Bruyne (Manchester City) miglior centrocampista della scorsa stagione.

17:43: Si sorteggia la seconda fascia. La Juve pesca il Barça, derby per Cristiano Ronaldo che ritrova Messi.

Manchester City nel guppo C con il Porto

Manchester United nel Gruppo H col Psg

Borussia Dortmund nel gruppo F con lo Zenit

Shakthar Donetsk nel gruppo B col Real

Atletico Madrid nel gruppo A col Bayern

Chelsea nel gruppo E col Siviglia

Barcellona nel gruppo G con la Juventus.

Ajax nel gruppo D col Liverpool.

17:36: Joshua Kimmich (Baryern) è il miglior difensore della scorsa stagione. Wendy Renard (Lione) la numero uno nello stesso ruolo del calcio femminile.

17:34: Le teste di serie vengono assegnate al gruppo di riferimento. Gruppo A Bayern, B Real Madrid, C Porto, D Liverpool Fc, Siviglia E, Zenit F, Juventus nel gruppo G, Psg gruppo H.

17: 32. Via al sorteggio

17:28. In corso la spiegazione del sorteggio: come avverà l'estrazione.

17:20. Miglior portiere della scorsa stagione: Manuel Neuer del Bayern Monaco. Sarah Bouhaddi è la migliore donna portiere.

17:12. In corso la premiazione di Didier Drogba (ex Chelsea): l'ivoriano viene insignito del “The President’s Award” per il suo grande contributo al calcio europeo.

17:04. Scorrono le immagini dell'ultima Champions con il finale 'slittato' e a porte chiuse per il Covid.

17:00. Conduce Reshmin Chowdhury, 42enne giornalista di Bbc, BT Sport e Talksport insieme a Pedro Pinto, 45enne ex giornalista Cnn e attuale direttore della comunicazione Uefa.

16:56 - Tutto pronto a Ginevra, fra pochi minuti comincerà l'estrazione.

Europa League

Domani è previsto il sorteggio di Europa League, sempre a Ginevra, a partire dalle 13. Alla finestra Roma, Napoli e, si spera, il Milan. Giallorossi e partenoperi saranno testa di serie e verrano estratti in prima fascia.