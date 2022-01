Roma, 16 gennaio 2022 - Colpo dell'Hellas al Mapei, pari al Penzo. La domenica di Serie A inizia con la vittoria del Verona che nel lunch match rifila un poker (4-2) al Sassuolo (tripletta di Barak), e prosegue poi con l'indolore pareggio tra Venezia e Empoli (1-1). Lo scarno programma di oggi (solo 4 partite) vede poi alle 18 la Roma scendere in campo all'Olimpico con il Cagliari. Big match alle 20.45 tra Atalanta e Inter. Domani ancora tre incontri: Milan-Spezia e Bologna-Napoli alle 18:30. Fiorentina-Genoa chiude la 22esima giornata alle 20,45.

Sassuolo-Verona 2-4

L'Hellas si è imposta 4-2 nell'anticipo dell'ora di pranzo della 22/a giornata della Serie A grazie alle reti al 37' del primo tempo di Caprari e alla tripletta di Barak a segno al 44' della prima frazione e poi al 12' della ripresa su calcio di rigore e al 49'. Non bastano al Sassuolo le reti al 9' del secondo tempo di Scamacca e al 22' st di Defrel. Il Verona di Tudor sale così a 30 punti mentre il Sassuolo resta fermo a 28.

Venezia-Empoli 1-1

Nel primo tempo molto meglio l'Empoli che va meritatamente in vantaggio al 26' con Zurkowski. Nel secondo tempo la reazione dei padroni di casa. Il Venezia riesce a trovare il pareggio al 73' con Okereke, servito meravigliosamente da Nani, al suo esordio. Lagunari vicini al vantaggio in un paio di occasioni, vanificate da un ottimo Vicario.

Roma-Cagliari, segui qui la diretta dalle 18

Atalanta-Inter, segui qui la diretta dalle 20.45

Sembra aver preso vigore il ruolino di marcia della Juventus che ha battuto ieri l'Udinese 2-0. Di Dybala e McKennie le reti bianconere. Sul velluto la Lazio a Salerno: doppio Immobile e Lazzari per il 3-0 senza appelli dei biancocelesti. Brutto scivolone della Sampdoria che cede in casa al Torino: illusorio vantaggio di Caputo per i doriani raggiunti da Singo e superati dal gol dell'ex di Praet.