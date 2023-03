Roma, nuovi nomi per la fascia. Spinazzola rinnova dopo la Nazionale

Leonardo Spinazzola nel match contro l'Inghilterra

Roma, 26 marzo 2023 - Campi vuoti a Trigoria, ma uffici che si animano mentre Tiago Pinto e tutto l'entourage del mercato giallorosso cominciano a posizionare i primi tasselli per la squadra del prossimo anno. I rinnovi al momento sono la questione più importante in casa romanista, con giocatori del calibro di El Shaarawy, Matic, Smalling e Belotti che in estate potrebbero lasciare la Roma a zero. Ma i loro non sono gli unici contratti che potrebbero essere rivisti nelle prossime settimane. Anche Leonardo Spinazzola potrebbe infatti rinnovare il proprio accordo con i capitolini e prolungare la sua permanenza nella Città eterna.

Il contratto dell'esterno della Nazionale scade nel 2024 e vista la sua importanza nello scacchiere dei lupacchiotti, è lecito e logico pensare che la Roma voglia blindarlo il prima possibile. In queste ore l'entourage del giocatore avrebbe incontrato la dirigenza e avviato i discorsi preliminari del rinnovo dell'esterno. Il rientro a Roma del giocatore, dopo l'impegno azzurro, potrebbe portare ad un'accelerata decisiva e all'annuncio della firma di un nuovo contratto tra calciatore e società.

E il rinnovo di Spinazzola non è il solo possibile intervento sulle fasce giallorosse. Dopo il reintegro, Karsdorp è diventato un giocatore importante, ma l'infortunio capitatogli lo terrà probabilmente fuori fino a fine stagione, quando il suo destino e quello della Roma si separeranno. Proprio per questo, Tiago Pinto starebbe studiando rinforzi per entrambe le corsie in vista della prossima stagione. Il nome su cui ci sarebbe molto forte l'interesse della Roma è quello di Alex Grimaldo, del Benfica. L'esterno classe '95 è uno dei pilastri della formazione lusitana, ma in estate potrebbe lasciare il club a parametro zero. I giallorossi dovranno però affrontare una folta concorrenza, che vede Borussia Dortmund, Fulham e Leicester.

Un'occasione ghiotta per aggiungere un giocatore dalla grande esperienza europea in rosa. Lo spagnolo non è però il solo nome sul taccuino del dirigente portoghese, l'altro giocatore in ballo è Pervis Estupiñán, esterno colombiano del Brighton di De Zerbi. Il calciatore classe '98 però potrebbe avere un costo elevato, vista l'ottima stagione in Premier League con i Seagulls in zona Europa. Il terzo calciatore candidato alla fascia giallorossa è Nelson Semedo, ex Barcellona attualmente in forze al Wolverhampton.

L'acquisto di uno più di questi giocatori sarà sicuramente legato anche al mercato in uscita. Karsdorp resta il primo giocatore sulla lista dei possibili partenti, ma dai giocatori attualmente in prestito, potrebbero arrivare altri possibili esuberi da dover piazzare sul mercato. Oltre all'olandese infatti, i giallorossi potrebbero ritrovarsi un altro ospite indesiderato a Trigoria, si tratta di Matias Viña, attualmente trasferito a titolo temporaneo al Bournemouth. L'uruguaiano non è riuscito fin qui a convincere Gary O'Neil, tecnico dei Cherries, che lo ha schierato in appena 4 partite, per un totale di soli 16 minuti. Con il diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro è quanto mai improbabile che il giocatore resterà nel Dorset anche la prossima stagione.

Giallorossi che però potrebbero anche perdere qualche pezzo a sorpresa. Su Nicola Zalewski infatti ci sono vigili diversi club dall'estero. Il ragazzo è un grande prospetto futuribile per la Roma ed essendo cresciuto nelle giovanili, una grande possibilità di plusvalenza per il club. Sulle sue tracce ci sarebbero Fulham, Leicester e Broussia Dortmund, gli stessi club che stanno facendo concorrenza ai capitolini nella corsa a Grimaldo, in un importante incrocio a quattro di mercato che potrebbe cambiare gli equilibri per la prossima stagione.