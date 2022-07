Lazio, i nuovi giocatori sono attesi in ritiro

Roma, 8 luglio 2022- Il ritiro è cominciato due giorni fa, ma queste saranno le ore più calde per la Lazio. Domani ad Auronzo è attesa tutta la squadra al completo, compresi i nuovi arrivi e i giocatori che avevano usufruito di qualche giorno di vacanza in più. Maurizio Sarri potrà cominciare finalmente a lavorare con tutta la rosa in vista della prossima stagione, mentre la dirigenza continua a operare sul mercato per assicurargli nuovi innesti il prima possibile.

Attesa per Marcos Antonio

Domani in ritiro Marcos Antonio abbraccerà per la prima volta i suoi nuovi compagni. Il brasiliano è stato il primo acquisto di questa sessione di mercato e da domani sarà a disposizione di mister Sarri: il centrocampista era tornato in Brasile per sbrigare alcune pratiche riguardanti il visto, ma è tornato in Italia e adesso è pronto per cominciare questa nuova avventura in Serie A. Anche i tifosi non vedono l'ora di vederlo all'opera, soprattutto perché potrebbe essere un elemento fondamentale per il campionato che sta per cominciare.

Possibile presenza di Casale

Non sono ancora arrivate notizie certe, ma domani anche Casale potrebbe raggiungere i suoi nuovi compagno ad Auronzo. Il centrocampista ha trovato l'accordo definitivo con la Lazio soltanto poche ore fa e questa mattina ha svolto le visite mediche nella capitale e non è ancora noto se partirà subito per il ritiro. In ogni caso è lui il primo difensore che la società ha regalato a Maurizio Sarri: tutta la difesa è stata svuotata con addii a parametro zero e l'unico grande nome rimasto, Francesco Acerbi, vive ormai da separato in casa con il resto della squadra. Per questo l'allenatore vorrebbe avere a disposizione Casale il prima possibile per cominciare il suo lavoro.

