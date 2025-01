Mercato Milan, non solo Kessie: si prova il colpo grosso dall'Atalanta

Milano, 25 maggio 2017 - Il Milan sul mercato gioca d'anticipo: già concluse le visite mediche di Mateo Musacchio che a breve verrà ufficializzato per i prossimi quattro anni in rossonero e in dirittura d'arrivo anche l'affare Kessie con l'ivoriano ormai vicinissimo a passare al Milan per circa 25 milioni di euro.

Già gettate forti basi per questa sessione di calciomercato la dirigenza rossonera vuole puntare forte sul prodotto Atalanta, la grande rivelazione della stagione dalla quale pescare i migliori talenti. Chiaro è che sarà difficile depredare totalmente un club che dovrà partecipare così come il Milan alla prossima Europa League ma il tentativo di Mirabelli sarà quello di assicurarsi almeno un'altra delle stelle bergamasche.

Gli indiziati principali sono Conti e il Papu Gomez. Per il terzino si parla di cifre importati: almeno 15 milioni di partenza ma la richiesta nerazzurra potrebbe essere anche attorno ai 20. Analizzando il fronte tattico sarebbe un acquisto indispensabile qualora De Sciglio andasse via e questa" sostituzione porterebbe probabilmente anche ad un upgrade della attuale rosa a disposizione di Montella. Fatto sta che la trattativa non è possibile avviarla con troppo anticipo e con il passare dei mesi sbucheranno fuori anche le concorrenti che si stanno muovendo con più destrezza di nascosto.

Per Gomez invece la pista sembra più percorribile ma ovviamente dipenderà da quando e se alcuni affari andranno in porto. Ovviamente un acquisto di Keita sbarrerebbe la strada ad un secondo acquisto su quella zona del campo e dunque si dovrà aspettare la decisione dell'ispano senegalese della Lazio per capire poi se toccherà intervenire sulla soluzione Papu Gomez.

Trattative difficili, al momento solo idee ma il Milan ha messo nel mirino il blocco completo delle stelle dell'Atalanta.