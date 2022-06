Lazio, Sarri ci ripensa su Carnesecchi, ma l'accordo con l'Atalanta è lontano

Roma, 18 giugno 2022- La questione più urgente in casa Lazio è quella di trovare un nuovo portiere titolare per la prossima stagione. L'unica alternativa valida al momento è Pepe Reina, ma per Maurizio Sarri non potrà essere lui l'uomo chiamato a difendere i pali per tutto il campionato. I nomi che girano sono davvero tanti, alcuni anche di caratura internazionale, ma la pista preferita dall'allenatore toscano resta sempre quella che porta a Marco Carnesecchi.

La Lazio torna alla carica

Carnesecchi è sempre stato il portiere preferito della società biancoceleste che vorrebbe adottare la linea verde in questo mercato e regalare a Sarri qualche giovane pronto per la consacrazione. Il portiere ha conquistato la promozione in Serie A con la Cremonese da assoluto protagonista e adesso è pronto a compiere uno step in più nella sua carriera. Tutto sembrava perfetto, fino al momento del suo infortunio: il giovane nel ritiro dell'Under 21 ha subito un infortunio alla spalla che richiederà un'operazione e un conseguente stop di tre mesi. Nonostante questo la Lazio vorrebbe comunque puntare su di lui, lasciando a Reina i guantoni da titolare fino al ritorno di Carnesecchi.

Le richieste dell'Atalanta

Nell'ultimo anno il portiere ha giocato in prestito alla Cremonese, emergendo come uno dei migliori talenti della Serie B. Il suo cartellino però appartiene all'Atalanta che non intende fare sconti a nessuno: la Lazio ha già provato a intavolare una trattativa con i Percassi offrendo 12 milioni di euro per comprare il giocatore, ma da Bergamo non arrivano sensazioni positive. La volontà della Dea sarebbe quella di puntare tutto sul prestito, una situazione non tanto gradita a Lotito. I discorsi continueranno sicuramente anche nelle prossime settimane, ma per tutelarsi la Lazio lascia una porta aperta anche per il possibile arrivo di Vicario.

