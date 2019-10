Torino, 19 ottobre 2019 - All'Allianz Stadium di Torino va in scena, stasera alle 20.45, il big match Juventus-Bologna, anticipo dell'ottava giornata di serie A. Per Sarri si apre un mini tour de force che in venti giorni potrebbe consentire ai bianconeri di consolidare il primato in campionato e soprattutto mettere una seria ipoteca sul pass per gli ottavi di finale in Champions League. Il primo impegno per la Juve è contro una delle rivelazioni di questa prima parte di stagione, tenendo conto delle difficoltà legate alle condizioni del tecnico Sinisa Mihajlovic, già arrivato a Torino dopo aver diretto gli allenamenti sul campo del suo Bologna. Solo la pioggia potrebbe impedire a Mihajlovic di essere in panchina stasera e costringerlo ad assistere al match da un box privato o dall'albergo. "Il Bologna è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa fase, è una delle formazioni che recupera più palloni e tira più in porta. Sarà una gara pericolosissima da affrontare", ha detto Sarri in conferenza stampa. "Spero che Mihajlovic sia in panchina, lo rivedo molto volentieri", ha aggiunto il tecnico bianconero.

Juventus-Bologna, probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo. Allenatore: Sarri

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Denswil, Krejci; Poli, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio Allenatore: Mihajlovic

Arbitro: Irrati di Pistoia

Orario e dove vederla in tv

Diretta su Dazn alle 20.45

Cuore Sinisa, c'è la sfida più attesa

di Massimo Vitali

Cuffia calata sulla testa, tuta, la borsa con gli effetti personali a portata di mano, un sintetico ‘ciao’ rivolto a distanza ai giornalisti e poi via, armi (invisibili) in spalla, accomodato sul sedile posteriore dell’auto blu insieme al suo vice Tanjga, sull’autostrada della speranza: trecentocinquanta chilometri macinati tutti d’un fiato con la tigna del combattente, per sfidare stanotte la Juve, il suo amico Sarri, CR7, la pioggia annunciata e perfino le leggi della logica. Ma lui è Sinisa Mihajlovic, un guerriero che esula da ogni logica. Cento giorni fa in ospedale la diagnosi di leucemia fu un cazzotto allo stomaco che avrebbe steso un toro. "La sfiderò guardandola in faccia e vincerò questa battaglia", disse allora il tecnico rossoblù rendendo pubblica la sua malattia.

Quando ieri alle 16,10 Mihajlovic ha lasciato Casteldebole per mettersi in viaggio verso Torino col fratello di latte Tanjga e, onde risparmiargli contatti ravvicinati, rigorosamente separato dalla squadra (che ha viaggiato in treno), nessuno ha strabuzzato gli occhi. E’ Sinisa, bellezza. Un gigante che, a dispetto della malattia e dei conseguenti due cicli di chemio a cui è stato costretto a sottoporsi, da luglio ad oggi ha conosciuto allenamenti a Casteldebole (è successo tre volte), panchine (con Verona, Spal e Lazio), reprimende all’intervallo in videoconferenza dalla stanza d’ospedale (col Brescia), allenamenti seguiti in diretta streaming (praticamente sempre) e che ieri ha ‘debuttato’ in ritiro, dormendo per la prima volta dall’inizio della stagione insieme ai suoi ragazzi nell’hotel che ha ospitato la squadra.

Questa notte Sinisa rimetterà piede allo Stadium, lui che il 3 gennaio 2018, da allenatore del Torino, ne era uscito con le ossa rotte. Accadde dopo il derby di Coppa Italia vinto per 2-0 dalla Juve. La notte, in albergo, fu la telefonata del diesse Petrachi a comunicargli che la sua avventura era finita. Adesso c’è di nuovo la Juve da sfidare nella sua tana, lui che una volta, alla vigilia di un derby, accese la sfida dipingendola così: "Questo è lo scontro tra la passione e la ragione, tra i colori e il bianconero, tra il popolo e i padroni". Di sicuro è più ‘popolo’ che ‘padrone’ il suo amico Maurizio Sarri, che oggi siede sulla panchina dei bianconeri ma che nel marzo 2015 dispensava già lezioni di calcio dalla cattedra periferica di Empoli. Mihajlovic, che allora guidava la Sampdoria, previa telefonata ("Maurizio, posso venire qualche giorno da te a studiare gli allenamenti?"), approfittò della sosta del campionato per una full-immersion in terra empolese a base di schemi e fiorentine al sangue.

E fu lì che scoccò la scintilla dell’amicizia. "Spero che domani sia in panchina, lo rivedrò volentieri", ha detto ieri Sarri. Che poi ha reso omaggio all’amico ritrovato facendo un bel complimento al suo Bologna: "E’ una delle squadre che mi è piaciuta di più in questo inizio di stagione. E’ un avversario molto tosto da affrontare". Chissà a parti invertite cosa dovrebbe pensare Mihajlovic, che oggi si troverà ad affrontare nientemeno che Cristiano Ronaldo. Ma la forza del Sinisa allenatore è proprio questa, "affrontare qualsiasi avversario con lo stesso spirito, che si chiami Spal o Juve", spiegava ieri Sansone. La forza del Sinisa uomo, invece, sta tutta scritta nel racconto di questi cento giorni: inno alla vita, manifesto dell’attaccamento alla famiglia e al lavoro, voglia insopprimibile di normalità a dispetto del fardello della malattia. Stanotte Sinisa alzerà gli occhi al cielo. Per impedirgli di sedersi in panchina (e dirottarlo verso un box protetto dello Stadium) servirebbero una pioggia battente o un brusco calo delle temperature. O forse solo le cannonate.