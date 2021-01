Milano, 12 gennaio 2021 - Il Milan si è qualificato per i quarti di finale della Coppa Italia, battendo per 5-4 ai rigori il Torino. Nel prossimo turno, i rossoneri incontreranno la vincente del match tre Fiorentina e Inter.

Milan-Torino 5-4, rivivi la diretta

Coppa Italia, calendario e risultati

Coppa Italia, Juventus-Genoa: la guida tv

Coppa Italia, Fiorentina-Inter: probabili formazioni

​Tabellino

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Musacchio (18' st Kessiè), Romagnoli, Dalot; Calabria (18' st Hernandez), Tonali; Castillejo (1' st Hauge), Diaz (1' sts Olzer), Leao; Ibrahimovic (1' st Calhanoglu). In panchina: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Conti, Mionic, Michelis, Colombo. Allenatore: Pioli.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Bremer (39' st Lyanco), Nkoulou, Buongiorno; Vojvoda (39' st Lukic) Rincon, Segre, Linetty (18' st Singo), Ansaldi (18' st Murru); Gojak, Zaza (47' st Belotti). In panchina: Ujkani, Rosati, Izzo, Rodriguez, Baselli, Verdi. Allenatore: Giampaolo.

Arbitro: Valeri di Roma.

Sequenza rigori: Belotti gol, Kessiè gol, Lukic gol, Hernandez gol, Lyanco gol, Tonali gol, Rincon parato, Romagnoli gol, Milinkovic-Savic gol, Calhanoglu gol.

Note: serata fredda, terreno in buone condizioni. Al 28' st espulso G. Donnarumma (in panchina) per proteste. Ammoniti: Rincon, Linetty, Zaza, Tonali, Lukic, Kessiè, Lyanco, Gojak. Angoli: 7-3. Recupero: 0' pt; 4' st, 0' pts, 0' sts.