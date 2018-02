Milano, 31 gennaio 2018 - Il gong è suonato e il calciomercato di Serie A è finito. Il Napoli alla fine non è riuscito a regalare Matteo Politano del Sassuolo a Maurizio Sarri. I partenopei, altresì, cedono Emanuele Giaccherini al Chievo Verona. Il centrocampista ex Cesena, Bologna e Juventus veste il gialloblù in prestito con diritto di riscatto in favore dei clivensi. Gli stessi veronesi cedono il difensore Nicolas Frey al Venezia e il centrocampista Luca Garritano al Carpi.



Acquisto in difesa per la Roma. I giallorossi, come vice Kolarov e sostituto di Emerson Palmieri, prendono Jonathan Silva dallo Sporting Lisbona. Il calciatore argentino giunge alla corte di Di Francesco in prestito con obbligo di riscatto firmato a 5 milioni (scatterà dopo 10 presenze in maglia giallorossa). Lascia Roma, invece, il difensore Hector Moreno: il centrale messicano si trasferisce, a titolo definitivo, alla Real Sociedad per 5 milioni di euro.



Scambio di attaccanti tra Sassuolo e Fiorentina. In neroverde arriva Babacar mentre in viola va Diego Falcinelli. I viola portano alla corte di Pioli anche il centrocampista Bryan Dabo dal Saint Etienne. Lascia la maglia gigliata il centrocampista Carlos Sanchez. Il calciatore colombiano si trasferisce all’Espanyol, con la formula del prestito. Doppio arrivo in casa Genoa. Ballardini potrà contare sul difensore marocchino Jawad El Yamiq (Radja Casablanca) e sul centrocampista Daniel Bessa (Hellas Verona). Benevento e Sampdoria si scambiano i portieri. Christian Puggioni si trasferisce alla corte di De Zerbi, percorso inverso per Vid Belec. I sanniti chiudono anche per il difensore Alin Tosca del Real Betis. Doppia uscita per il Milan. I rossoneri mandano il portiere Gabriel in prestito all’Empoli e rescindono il contratto al difensore Gabriel Paletta.



Restando nel reparto arretrato, la Spal prende dal Crotone il croato classe ’95 Lorenzo Simic. Il Bologna manda Domenico Maietta all’Empoli e prende, sempre dai toscani, Alessio Romagnoli. Inoltre, i rossoblù cedono, in prestito, Orji Okwonkwo al Brescia; l’Atalanta preleva Mattiello, con la formula del prestito, dalla Juventus. Alla fine Giampaolo Pazzini dice addio all’Hellas Verona: l’attaccante ex Milan e Inter riparte dal Levante. Al suo posto giunge in gialloblù Rolando Aarons, in prestito dal Newcastle. Sempre nel reparto avanzato, il Cagliari riporta a casa dal Perugia il nordcoreano Han, il Torino cede Boyè al Celta Vigo.

Quadro degli acquisti e delle cessioni del mercato invernale 2018.

ATALANTA: Acquisti: Rizzo (c, Spal). Cessioni: Cabezas (a, Avellino) Kurtic (c, Spal), Dramè (d, Spal), Vido (a, Cittadella), Orsolini (a, Cittadella).

BENEVENTO: Acquisti: Puggioni (p, Samodoria) Sandro (c, Antalyaspor), Billong (d, Maribor), Guilherme (a, Legia), Diabatè (a, Osmanlispor), Djuricic (c, Sampdoria), Tosca (d, Betis). Cessioni: Chibsah (c, Frosinone), Ciciretti (a, Parma), Kanoute (a, Pro Vercelli), Melara (c, Juve Stabia)Puscas (a, Novara), Gravillon (d, Pescara).

BOLOGNA: Acquisti: Dzemaili (c, Montreal Impact), Paz (d, Newell's), Orsolini (a, Atalanta). Cessioni: Petkovic (a, Verona), Taider (c, Montreal)

CAGLIARI: Acquisti: Castan (d, Roma), Ceter (a, Ind. Santa Fé), Lykogiannis (c, Sturm Graz). Cessioni: Melchiorri (a, Carpi), Capuano (d, Crotone).

CROTONE: Acquisti: Capuano (d, Cagliari), Benali (c, Pescara), Ricci (a, Genoa), Zanellato (c, Milan). Cessioni: Kotnik (a, Formentera), Cabrera (d, Getafe), Cuomo (d, Rende), Kragl (c, Foggia).

CHIEVO: Acquisti: Solini (d, Modena, svincolato). Cessioni: Seculin (p, Craiova).

FIORENTINA: Acquisti: Kukovec (a, Maribor), Dabo(c, Saint-Etienne), Falcinelli (a, Sassuolo). Cessioni: Hagi (a, Viitorul). - GENOA: Acquisti: Pedro Pereira (d, Benfica), Medeiros (c, Sporting), Hiljemark (c, Panathinaikos), Bessa (a, Verona), El Yamiq (d, Raja Casablanca). Cessioni: Ricci (a, Crotone), Centurion (c, Racing), Pellegri (a, Monaco), Palladino (a, Spezia).

INTER: Acquisti: Lisandro Lopez (d, Benfica), Rafinha (c, Rafinha). Cessioni: Joao Mario (c, West Ham), Vanheusden (d, Standard Liegi).

JUVENTUS: Acquisti: Del Sole (a, Pescara). Cessioni: Pjaca (a, Schalke).

MILAN: Acquisti: nessuno. Cessioni: Modic (c, Zeljeznicar), Zanellato (c, Crotone), Gabriel (p, Empoli), Paletta (d, risol. contratto).

NAPOLI: Acquisti: Machach (c, Tolosa), Bangoura (c, Maceratese), Vinicious (a, Real Sport Clube) per luglio. Cessioni: Maksimovic (d. Spartak Mosca).

ROMA: Acquisti: Silva (d, Sporting Lisbona). Cessioni: Castan (d, Cagliari).

SAMPDORIA: Acquisti: Stijepovic (c, M. Podgorica). Cessioni: Puggioni (p, Benevento), Djuricic (c, Benevento), Cuomo (a, Spal).

SASSUOLO: Acquisti: Lemos (d, Las Palmas), Mota Carvalho (a, Entella). Cessioni: Cannavaro (d, ritiro), Falcinelli (a, Fiorentina), Gazzola (d, Parma).

SPAL: Acquisti: Kurtic (c, Atalanta), Dramé (d, Atalanta), Cionek (d, Palermo), Everton Luiz (c, Partizan B.), Cuomo (a, Sampdoria). Cessioni: Rizzo (c, Atalanta), Oikonomou (d, Bari), Bellemo (c, Padova), Della Giovanna (d, Arezzo), Mora (c, Spezia).

TORINO: Acquisti: Damascan (a, Sheriff) per luglio, Chalakov (c, Lokomotiv Plovdiv). Cessioni: De Luca (a, Renate), Sadiq (a, Nac Breda), Gustafson (c, Perugia).

UDINESE: Acquisti: Zampano (d, Pescara). Cessioni: Mallè (a, Lorca), Matos (a, Verona), Bajic (a, Istanbul Basaksehir), Ewandro (a, Estoril), Bochniewicz (d, Gornik), Jaadi (c, Asteras Tripolis).

VERONA: Acquisti: Matos (a, Udinese), Petkovic (a, Bologna), Boldor (d, Montreal), Vukovic (d, Olympiacos). Cessioni:Caceres (d, Lazio), Bessa (c, Genoa), B. Zuculini (c, River Plate).