Bologna, 15 gennaio 2022- Nicolas Tagliafico resta uno dei grandi tormentoni del mercato per il Napoli. Gli azzurri lo seguono da tre anni, ma questa può essere la volta buona per trovare l'accordo definitivo con l'Ajax. Gli azzurri hanno bisogno di un nuovo terzino e l'argentino è un profilo che piace tanto anche a Spalletti. Non sarà facile trattare con il club olandese, ma entro la prossima settimana potrebbero arrivare segnali più chiari per il futuro del giocatore che resta comunque un obiettivo anche per la prossima finestra di mercato.

Tutte le trattative di oggi

Sul fronte Lazio l'operazione più calda è quella relativa alla cessione di Muriqi. Ieri il WBA aveva presentato ai biancocelesti un'offerta di 10 milioni di euro, pareggiata oggi dal Cska Mosca che sembra avere intenzioni concrete per l'attaccante, come confermato dallo stesso Tare. Il giocatore è sempre più lontano dalla capitale e la sua partenza è soltanto questione di giorni. Il Cagliari invece sta cercando rinforzi per affrontare al meglio l'ultima parte del campionato e puntare alla salvezza. L'ultimo nome sulla lista dei sardi è quello di Michel Aebischer, centrocampista attualmente allo Young Boys. Per lo svizzero è stato offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 3.5 milioni, ma il suo club ne chiede almeno 4.

Per quanto riguarda la Juventus invece si lavora all'uscita di Arthur. Il centrocampista piace all'Arsenal che si è fatto avanti nelle ultime ore, ma i bianconeri non vogliono restare scoperti in quella zona del campo e hanno proposto ai londinesi uno scambio con Thomas che al momento resta inamovibile per Arteta. Anche la Salernitana lavora a un colpo a centrocampo: Walter Sabatini ha avviato i contatti con Salvatore Esposito, fratello di Sebastiano. Il giocatore è di proprietà della Spal che difficilmente lo cederà a gennaio.

