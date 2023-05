Brindano ancora Ortolà e Lowes

C’è poca Italia nelle classi minori, anche se in Moto3, il successo dello spagnolo Ortolà accompagna in alto, ma molto in alto, il Team Angeluss MTA, che ha il passaporto italianissimo del suo numero uno, Tonucci e della team manager, Angelucci.

A Jerez, dunque, trionfo di Ortolà su Alonso (Gasgas) e Masia (Leopard). Primo degli italiani, Fenati (Snipers).

Si va in Moto2 e qui Arbolino (Marc Vds) non riesce a salire sul podio per un soffio e chiude alle spalle del dominatore Lowes (compagno di avventura nel team Marc Vds), Acosta (Red Bull) e Lopez (Speed Up).

Ri.Ga.