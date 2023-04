Bez-Marini, nuovo Sprint Italia

di Marco Galvani

Il ’Bez’ un leone. Marini di cuore. Ma Brad Binder (nella foto) è una fionda sulla Ktm: dalla casella numero 15 in griglia alla vittoria della Sprint Race. Una rimonta capolavoro fin dalle prime curve. Chiude la pratica dopo aver iniziato nell’ombra il weekend e dopo un’astinenza di 595 giorni dal gradino più alto del podio. Ma "ha fatto meglio, impossibile passarlo". Marco Bezzecchi riconosce l’onore e il valore dell’avversario. L’alfiere del team VR46 è comunque soddisfatto: "All’inizio la bagarre è stata dura, ho perso un po’ di tempo, ma poi sono riuscito a recuperare. E quasi ce l’avevo fatta, ci ho provato come un matto... comunque in gara ci riproviamo".

Meno ottimista il compagno di box Luca Marini, 3° al suo primo podio in top class. Dalla sua, "un’ottima partenza, mi sono concentrato soprattutto su quello perché nella Sprint Race è importante partire davanti e bene – analizza il fratello di Vale –. Portimao è stato un incubo e questo podio ci voleva proprio. Anche se nella gara lunga sarà più difficile, non penso di riuscire ad avere lo stesso passo per replicare questo risultato".

Gomme a parte, una delle sue preoccupazioni è anche Franco Morbidelli: "in uscita di curva e in progressione era davvero impossibile passarlo". Frankie è tornato? Dopo due anni vissuti lontano dai radar, entra per la prima volta nella Top 5: 4° e indemoniato a cercare di prendersi il podio. Mastica amaro il compagno di squadra Fabio Quartararo, 9° davanti alla Ktm di Jack Miller. Race con poco sprint per Pecco Bagnaia, 6° alle spalle della Ducati satellite del poleman Alex Marquez: "Non potevo fare di più, non ero a posto al 100%. Comunque va bene così, mi sono divertito. Sappiamo già dove lavorare per la gara". Raccoglie le briciole la Aprilia nonostante il monopolio del venerdì: Aleix Espargarò è finito nella ghiaia quando era 7°, mentre Maverick Vinales (7°) sotto la bandiera a scacchi ha lasciato due posizioni rispetto alla partenza.

A dettare il passo in Moto2 è Alonso Lopez con il nuovo record del circuito (1’42.472). Al suo fianco il connazionale Aron Canet e il thailandese Somkita Chantra. Sesto Celestino Vietti, due caselle indietro Tony Arbolino. In Moto3, la pole è firmata Ayumu Sasaki (1’48.539). Il giapponese della Husqvarna condividerà la prima fila con la Ktm di Deniz Oncu e il brasiliano Diogo Moreira (Ktm). Migliore italiano, Andrea Migno (Honda), 9° a oltre un secondo da Sasaki. Così le gare in diretta tv: diretta Sky alle 16 Moto3 (differita TV8 alle 18), alle 17.15 Moto2 (TV8 alle 19.20), alle 19 MotoGp (TV8 alle 21).