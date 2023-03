Snowboard, Michela Moioli ha una erede: è Marika Savoldelli, figlia di Paolo

Paolo Savoldelli

Bologna, 22 marzo 2023 - Lo snowboard azzurro pesca ancora da Bergamo, precisamente da Rovetta. Sì, ricordate bene, Rovetta è il paese di nascita di Paolo Savoldelli e quel cognome sembra destinato a riecheggiare nella cronache future di un altro sport oltre al ciclismo. Il merito è di Marika, la figlia di Paolo, nata il 5 gennaio 2003 e già tra le più promettenti atlete dello snowboard cross azzurro. Forse non vorrà essere chiamata figlia d’arte, ma il talento sembra esserci tutto e i risultati recenti lo testimoniano. Michela Moioli, che è ancora nel pieno della carriera e punta a Milano-Cortina, può avere una erede degna di tal nome.

Prima vittoria junior nel 2021, nel 2023 primo podio in Coppa Europa

Due Giri d’Italia per Paolo Savoldelli nel 2002 e nel 2005, il secondo di questi successi vissuto da papà con la nascita di Marika nel 2003, la quale oggi si candida a rappresentare degnamente il futuro dello snowboard cross italiano. Sulla scia di Michela Moioli, la bergamasca Marika Savoldelli ha già ottenuto in questi anni successi di prestigio ed eccellenza, partendo dal primo risultato importante al livello internazionale conquistato nel 2019 in una gara Fis Juniores a Isola 2000 quando aveva solo 16 anni. La stoffa era già ben visibile e la progressione è stata continua anche se in parte interrotta dalla pandemia. Stop forzato per tutti e il ritorno alle competizioni nel 2021 con la prima vittoria nel circuito Fis Junior sempre a Isola 2000. Nel 2022 l’anno della consacrazione a certi livelli, con il titolo italiano junior e il quarto ai tricolori assoluti dietro solo a Sofia Belingheri, un’altra bergamasca, a Michela Moioli, ex campionessa olimpica, e alla Ceca Vendula Buresova. Nel 2023 le cose non sono andate peggio, anzi. A metà febbraio primo podio di Coppa Europa, il circuito subito sotto alla Coppa del mondo, a Passo San Pellegrino in una gara con tripletta azzurra con Francesca Gallina prima, Marika Savoldelli seconda e Sofia Belingheri terza; mai era successo in Coppa Europa un tris azzurro. Non è finita qui, pochi giorni fa, sul finale di stagione, la Savoldelli ha ottenuto la vittoria nelle gare Fis di San Pellegrino battendo Sofia Groblechner e la francese Felicie Leicht. E se il papà Paolo era un autentico fenomeno in discesa, il coraggio di Marika nell’affrontare una disciplina difficile come lo snowboard cross può derivare proprio dai geni paterni, dotati di grande resistenza fisica e caratteriale, con una tecnica in continua evoluzione grazie anche alla squadra dove è cresciuta, ovvero la Scalve Boarder Team, e la direzione dell’allenatore Cristian Belingheri. A 20 anni, Marika si candida ad inserirsi ad alti livelli, con un percorso verso Milano-Cortina che non sembra troppo prematuro per qualcosa di importante e con una eredità, quella di Michela Moioli, da raccogliere sempre in quella zona di Bergamo dove lo snowboard cross è culla e fucina di talenti. Dal ciclismo e ai tornanti che disegnava Paolo, allo snowboard e alle curve sulla neve che dipinge Marika: è sempre il dna dei Savoldelli.

