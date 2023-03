Sci, doppietta di Brignone agli Assoluti: scudetto in superG e combinata

Federica Brignone

Chiusura di stagione ancora con un successo, anzi due, per Federica Brignone che ha vinto a La Thuile i titoli italiani di supergigante e combinata. La valdostana, reduce da una buona stagione di Coppa del Mondo, ha conquistato gli scudetti numero 8 e 9 della sua lunga carriera. In discesa libera maschile trionfo invece del trentottenne Christof Innerhofer, il quale ha sfiorato la doppietta con il supergigante ma è uscito a poche porte dal traguardo. Primo trionfo per Pietro Zazzi. Fuori dal podio in superG Mattia Casse che invece ha conquistato la terza piazza in discesa. Deludente anche Dominik Paris.

Brignone batte Curtoni, Innerhofer tricolore in discesa

Per Federica Brignone giornata da incorniciare oggi sulla pista Franco Berthod 3 di La Thuile. La medaglia d’oro mondiale in combinata ha infatti vinto il supergigante e la combinata nella stessa giornata. Due scudetti per Brignone che sale a quota 9 allori tricolore in carriera. Al mattino in superg, la valdostana, che appartiene al Gruppo Sportivo Carabinieri, ha chiuso la prova in 1’02”03 battendo sul traguardo la compagna di nazionale Elena Curtoni, dell’Esercito, di 25 centesimi mentre terza si è piazzata Teresa Runggaldier per le Fiamme Gialle distanziata di 73 centesimi. E rimasta fuori dal podio Monica Zanoner, vincitrice del tricolore in discesa, quarta davanti a Giulia Albano quinta. Il titolo giovani è stato invece vinto da Ludovica Righi del gruppo Edelweiss, sesta assoluta, davanti a Giorgia Coulomb e Vittoria Cappellini. Poco dopo è arrivato il bis per Federica Brignone che ha prevalso anche nello slalom valevole per la combinata, chiudendo con il tempo totale di 1’36”09 con ben 1”70 su Beatrice Sola, in grande rimonta dopo il superg, e con 1”99 su Giorgia Collomb, terza. Il titolo giovani è stato vinta proprio da Sola su Collomb e Righi. Per quanto riguarda i maschi, Christof Innerhofer, a 38 anni, ha vinto il tricolore in discesa libera sempre sulla pista di La Thuile con il tempo di 59”93 con 67 centesimi di vantaggio su Pietro Zazzi e 75 centesimi sulla copia Mattia Casse-Guglielmo Bosca terza a pari merito. Per Innerhofer terzo titolo tricolore in discesa dopo quelli del 2016 e del 2018. Solo settimo Dominik Paris staccato di 1”33. In supergigante trionfo di Pietro Zazzi che ha sfruttato un errore di Innerhofer nelle porte finali per trionfare in 59”40 davanti a Luca Taranzano del Gruppo Sportivo Sci Cai Monte Lussari e Guglielmo Bosca (Esercito). Fuori dal podio Matteo Franzoso, Emanuele Buzzi e Mattia Casse. Un po’ di fortuna per Zazzi dato che Innerhofer, che è uscito nel finale, aveva intertempi sufficienti per concedere il bis dopo il tricolore in discesa. Per quanto riguarda la combinata, rimonta di Matteo Franzoso (Fiamme Gialle) che grazie allo slalom ribalta la classifica di combinata vincendo in 1’32”88 davanti a Tobias Kastlunger (Fiamme Gialle) distanziato di 19 centesimi e a Luca Taranzano, terzo a 53 centesimi. Lo scudetto giovani è andato invece a Francesco Riccardo, quarto assoluto, davanti a Nicolò Nosenso (sesto) e Leonardo Rigamonti (settimo).



Leggi anche - Sci, 31 podi totali in Coppa del Mondo per l'Italia. Record al femminile