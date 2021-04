Roma, 25 aprile 2021 - Grazie a cinque vittorie consecutive, Marvin Vettori avrà il match titolato tanto richiesto contro Israel Adesanya. The italian dream, dopo la vittoria contro Holland del 10 aprile, aveva chiesto una chance per il titolo mondiale dei medi e la sua occasione è arrivata: il 12 giugno potrà infatti sfidare nuovamente Adesanya, campione da ottobre 2019. Sarà un momento storico per le arti miste italiane, mai giunte così in alto.

Italia nella storia

Il lottatore di Mezzocorona in Trentino potrà dunque coronare il suo sogno di salire in cima al tetto del mondo dei pesi medi Ufc in quello che sarà l'evento Ufc 263, ma di fronte avrà un osso duro, ovvero quell'Adesanya che già qualche anno fa lo sconfisse con verdetto non unanime. Vettori è ora numero tre del ranking Ufc dei medi e grazie alla sua striscia di cinque successi in fila potrà tentare l'assalto al titolo del mondo.

Leggi anche - Ufc, Vettori batte Holland: "Ora voglio il titolo"