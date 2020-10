Solden, 17 ottobre 2020 - Doppietta italiana nel gigante di Soelden, gara di apertura della Coppa del mondo di sci alpino 2020/21. Trionfo di Marta Bassino davanti a Federica Brignone e Petra Vlhova. Ottimo sesto posto per Sofia Goggia che completa la festa azzurra. La Bassino ha chiuso in 2.19.69 davanti alla Brignone, staccata di 14 centesimi e al 40esimo podio in carriera. La slovacca Vlhova, terza, paga 1"14. La Goggia ha chiuso a 2"47.

