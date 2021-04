Roma, 18 aprile 2021 – E’ da poco terminata la stagione di Coppa del Mondo ma già si lavora alla prossima. La Fis ha ispezionato in questi giorni la Saslong in Val Gardena in vista del calendario 2021/2022. Ispezione positiva da parte del direttore di gara Fis Markus Waldner e del direttore delle gare veloci Hannes Trinkl, accompagnati dal presidente del comitato organizzatore Rainer Senoner e al direttore pista Horst Demetz.

Le date

“Le gare sulla Saslong si sono svolte all’inizio della stagione quando c’erano ancora molti punti di domanda a causa del Covid – le parole di Waldner – Gli organizzatori non solo hanno implementato il complesso protocollo di sicurezza, ma ha anche contribuito alla stesura. Molti altri organizzatori hanno successivamente beneficiato di questo lavoro svolto in modo molto professionale”. Le gare in Val Gardena sono fissate il 17 e il 18 dicembre ma dovranno poi essere ratificate dalla conferenza Fis di giugno.

