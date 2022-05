Classifica Giro d'Italia 2022 dopo la tappa 16. Ordine d'arrivo, impresa di Hirt

Aprica, 24 maggio 2022 - La tappa 16 del Giro d'Italia 2022 ancora una volta premia una fuga: tra i tanti attaccanti del mattino, tra i quali figuravano nomi molto altisonanti, a spuntarla è Jan Hirt, che doma la Montagna Pantani di questa edizione, il Valico di Santa Cristina, le cui pendenze durissime arrivavano dopo quelle altrettanto severe del Mortirolo. A proposito di severità: il destino resta poco clemente con Domenico Pozzovivo, che cade in discesa e perde terreno in classifica generale, così come un Vincenzo Nibali tutt'altro che pimpante. Tengono invece alla grande Richard Carapaz, Mikel Landa e soprattutto Jai Hindley, che sprinta proprio con la maglia rosa e le rosicchia 4'' di abbuono: adesso il gap tra i primi della graduatoria è di appena 3'' a testimonianza di un Giro equilibratissimo nei piani altissimi. Si sale ancora nella tappa 17, la Ponte di Legno-Lavarone: 168 km con 3 GPM da scalare anche con l'incognita del possibile maltempo.

Giro d'Italia oggi: Hirt vince all'Aprica. Nibali si stacca, la nuova classifica

La cronaca

Un primo tentativo di fuga parte sulle prima rampe della salita di Goletto Di Cadino (19 km con una pendenza media del 6,2%): in avanti ci sono Giulio Ciccone, Dario Cataldo (Trek-Segafredo), Pascal Eenkhoorn, Koen Bouwman (Jumbo-Visma), Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa Cycling Team), Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizanè), Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), Alejandro Valverde (Movistar Team), Wilco Kelderman, Lennard Kamna (Bora-Hansgrohe), Wout Poels (Bahrain Victorious), Hugh John Carthy (EF Education-Nippo), Jan Hirt, Lorenzo Rota (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), Sylvain Moniquet (Lotto Soudal), Mauri Vansevenant (Quick-Step Alpha Vinyl Team), Thymen Arensman, Chris Hamilton (Team DSM), Davide Formolo (UAE Team Emirates), Mattia Bais (Drone Hopper-Androni Giocattoli) e Guillaume Martin (Cofidis). Lo scenario cambia sul Mortirolo (12,6 km con una pendenza media del 7,6%): davanti restano i soli Poels, Kamna, Carthy, Hirt, Bouwman, Valverde e Arensman, mentre intanto in gruppo a tirare a tutta è l'Astana Qazaqstan Team. E' il preludio all'attacco in discesa di Vincenzo Nibali: va decisamente peggio a Domenico Pozzovivo (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), vittima di una caduta. Poco prima dell'inizio del Valico di Santa Cristina (13,5 km con una pendenza media dell'8% e massima del 13%) Kamna si mette in proprio, mentre intanto dal gruppo perdono contatto il suo compagno di squadra Emanuel Buchmann e Pozzovivo. La fortuna non aiuta neanche Mikel Landa e Pello Bilbao, che si toccano e cadono: il capitano della Bahrain Victorious rientra subito e sale a braccetto con Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Jai Hindley (Bora-Hansgrohe). Nibali e Joao Almeida (UAE Team Emirates) perdono terreno da questo terzetto, mentre davanti Arensman e Hirt raggiungono e superano Kamna. La frazione va proprio a Hirt, che precede Arensman e Hindley, che la spunta nello sprint con Carapaz e gli rosicchia 4''.

Ordine d'arrivo tappa 16 Giro d'Italia 2022

1) Jan Hirt (IWG) in 5h40'45''

2) Thymen Arensman (DSM) +7''

3) Jai Hindley (BOH) +1'24''

4) Richard Carapaz (IGD) +1'24''

5) Alejandro Valverde (MOV) +1'24''

6) Mikel Landa Meana (TBV) +1'24''

7) Lennard Kamna (BOH) + 1'38''

8) Joao Pedro Goncalves Almeida (UAD) +1'38''

9) Vincenzo Nibali (AST) 2'06''

10) Hugh John Carthy (EFE) +2'13''



Classifica generale Giro d'Italia 2022



1) Richard Carapaz (IGD) in 68h49'06''

2) Jai Hindley (BOH) +3''

3) Joao Pedro Goncalves Almeida (UAD) +44''

4) Mikel Landa Meana (TBV) +59''

5) Vincenzo Nibali (AST) +3'40''

6) Domenico Pozzovivo (IWG) +3'48''

7) Pello Bilbao Lopez De Armentia (TBV) +3'51''

8) Emanuel Buchmann (BOH) +4'45''

9) Jan Hirt (IWG) +7'42''

10) Alejandro Valverde (MOV) +9'04''

