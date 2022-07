Atletica leggera, l'Italia sogna di naturalizzare la stella del triplo Diaz

Roma, 28 luglio 2022 - Il suo nome è spesso sui tabellini dei migliori risultati nel salto triplo, dove tra l'altro a giugno ha preso parte, da 'fuori quota', anche ai campionati italiani: il futuro di Andy Diaz Hernandez, uno dei migliori interpreti della specialità, in futuro potrebbe essere proprio a tinte azzurre.



I dettagli





Il cubano, che quest'anno ha messo a referto la terza migliore prestazione mondiale stagionale nel salto triplo, da tempo 'flirta' con l'Italia, dove risiede da novembre. Il 26enne per la precisione si allena sotto l'egida della Libertas Unicusano di Livorno ed è seguito da Andrea Matarazzo e Fabrizio Donato, due nomi piuttosto di peso nella disciplina. Così come sono di peso le parole di Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana. "In questa storia ci sono tutti gli ingredienti che rendono sensazione l'impresa: è l'espressione di un'integrazione sociale tuttora in corso". In casi del genere ovviamente tra il dire e il fare si inseriscono i tempi mai esattamente brevi della burocrazia italiana: solo dopo aver espletato l'intero iter Diaz potrebbe rinforzare la squadra azzurra che annovera profili di tutto rispetto come quelli di Andrea Dallavalle ed Emmanuel Ihemeje, grandi protagonisti ai recenti Mondiali.