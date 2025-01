Silvano Brescianini

L’anno 2024 si è aperto con un trend di vendite in flessione nei volumi rispetto ai corrispondenti periodi del 2023, con maggiore incidenza nei mesi di gennaio, giugno e agosto rispetto ai restanti mesi. In controtendenza luglio e ottobre che hanno riportato variazioni positive nei volumi rispetto ai medesimi periodi del 2023. Il 2024 si è chiuso con un venduto in volumi stimati sul totale delle aziende pari a 19.128.814 bottiglie equivalenti, in lieve flessione rispetto a quello del 2023 (-2,0%). I prezzi medi crescono invece dello 0,7%.