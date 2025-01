"Innovazione e sostenibilità strategiche nella sicurezza"

QUALE è la filosofia ispiratrice di Secur & Secur? Ne parliamo con il Ceo Francesco Mereu della holding specializzata nella ‘Safety e Security’ negli eventi e manifestazioni pubbliche, con base a Firenze. "Secur & Secur si fonda su due pilastri essenziali: innovazione e sostenibilità – spiega –. Questi principi non sono solo alla base del nostro approccio alla creazione di soluzioni sicure, ma rappresentano anche l’impegno che mettiamo in ogni aspetto del nostro lavoro, dalla progettazione alla realizzazione dei nostri prodotti e servizi. L’innovazione è il motore che ci spinge a migliorare continuamente, sia sul piano tecnologico che sul piano delle soluzioni creative. Siamo convinti che, in un mondo in cui la sicurezza è sempre più richiesta, la tecnologia sia una risorsa fondamentale per rispondere in modo adeguato alle esigenze dei nostri clienti. La sostenibilità, d’altra parte, è il nostro impegno a lungo termine verso l’ambiente e la società. Lavoriamo costantemente per minimizzare l’impatto ambientale delle nostre soluzioni e garantire che ogni aspetto del nostro operato rispetti i più alti standard di responsabilità sociale".

La specificità distintiva dell’azienda rispetto ad altri competitor?

"L’attenzione che riserviamo alla ricerca e sviluppo. Secur & Secur investe costantemente in innovazione, anche attraverso il coinvolgimento di tecnici altamente specializzati che ci permettono di rispondere anticipando le necessità del mercato. La nostra squadra è composta da esperti in vari settori, che lavorano in sinergia per sviluppare soluzioni sempre all’avanguardia, personalizzate per ogni specifico contesto. Questo approccio ci consente di differenziarci nel panorama della sicurezza, garantendo ai nostri clienti soluzioni innovative e su misura, che vanno oltre la mera funzionalità e rispondono a esigenze di qualità e affidabilità elevatissime".

Considerate il processo creativo la punta di diamante dietro al segreto del successo dei vostri prodotti?

"Sicuramente, il processo creativo è un elemento fondamentale del nostro successo e della nostra leadership nel settore. È proprio grazie alla creatività che siamo riusciti a ottenere 6 brevetti internazionali, che testimoniano il valore innovativo delle soluzioni che offriamo. La nostra capacità di pensare fuori dagli schemi e di rispondere con soluzioni originali ed efficaci alle sfide di sicurezza ci ha permesso di emergere in un settore altamente competitivo. Ogni prodotto che sviluppiamo nasce da un processo di ricerca e ideazione che punta non solo a soddisfare le necessità pratiche, ma anche a migliorare costantemente l’efficacia e l’impatto delle nostre soluzioni sul campo".

Quali sono le richieste tipiche del vostro portfolio clienti in termini di sicurezza?

"Siamo specializzati nell’allestimento temporaneo di grandi eventi, e le richieste dei nostri clienti in termini di sicurezza sono spesso complesse e specifiche. Lavoriamo con eventi che si svolgono in luoghi che abitualmente hanno un’altra destinazione d’uso, come piazze, strade, parchi o aree pubbliche. Questi spazi devono essere trasformati in modo sicuro ed efficace, garantendo non solo la protezione degli ospiti e dei partecipanti, ma anche la salvaguardia dell’integrità delle strutture temporanee. I nostri clienti si aspettano soluzioni che siano non solo sicure, ma anche rapide da implementare, facili da smontare e con il minimo impatto ambientale possibile".

Le sfide del 2025 di Secur & Secur?

"Molteplici e stimolanti. Il nostro obiettivo per il futuro è di consolidare la nostra posizione di leader nel settore della sicurezza degli eventi, ampliando la nostra offerta e proponendo soluzioni sempre più integrate e tecnologicamente avanzate. La crescente attenzione alla sostenibilità ci spinge a cercare materiali e processi produttivi che abbiano un impatto sempre più ridotto sull’ambiente. Inoltre, la sfida della digitalizzazione e delle nuove tecnologie di sicurezza rappresenta un’opportunità per sviluppare soluzioni intelligenti, in grado di garantire una protezione sempre più efficiente e mirata. Guardiamo al 2025 con ottimismo, sapendo che la nostra capacità di innovare e di adattarci alle nuove esigenze del mercato sarà il nostro punto di forza per affrontare con successo le sfide future".