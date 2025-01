Il presidente Mencaroni: "Le nostre imprese anima dei territori. Ossatura del Paese"

"L’ANDAMENTO lento dell’economia italiana documentato dall’Ufficio Studi Confcommercio, che conferma ancora la difficoltà delle famiglie a far ripartire la domanda interna dei consumi, si cala in Umbria in una situazione che ha le sue specifiche complessità". Così il presidente regionale Giorgio Mencaroni (foto) che spiega: "La nostra regione si trova su un crinale scivoloso. Spetta a noi spingere nella direzione giusta, con misure, programmi e scelte che devono guardare lontano. Confcommercio avverte la responsabilità del ruolo che riveste nell’economia regionale, visto che le nostre imprese umbre del terziario di mercato rappresentano ormai il 40% del valore aggiunto e dell’occupazione, percentuale destinata a crescere a causa della terziarizzazione in atto da tempo. Così lo scorso novembre abbiamo voluto dare il nostro contributo alla crescita della comunità regionale portando all’attenzione delle imprese, delle istituzioni e di tutti gli altri interlocutori, temi strategici per lo sviluppo della regione e relatori di grande valore, con il nostro evento imprese futuro umbria, che si è svolto a Perugia, all’Auditorium di San Francesco al Prato. In linea con le evidenze di quell’evento, continuiamo a credere che il persistente rischio desertificazione di città e borghi umbri con la sfida della rigenerazione urbana, il potenziale ancora inespresso del turismo umbro, le frontiere dell’innovazione e dell’intelligenza artificiale siano centrali per il futuro dell’Umbria. E ce ne occuperemo anche nel 2025 con eventi specifici. Le nostre piccole imprese sono l’anima dei territori e delle città, l’ossatura della nostra economia".