"Dalle Casermette la spinta verso il futuro. Innovazione e lavoro"

"AFFRONTIAMO il 2025 con importanti novità, risultati e progettualità – spiega il presidente di Cna La Spezia, Davide Mazzola (foto) –, partendo sempre dalla sicurezza dei dati, che ci confermano nella posizione di prima associazione di categoria della provincia per numero di iscritti. Un grande orgoglio al quale corrisponde altrettanta responsabilità nel sostenere e difendere al meglio le imprese rappresentate. Al mio fianco, nella veste di direttore provinciale, dopo l’ottimo lavoro svolto da Angelo Matellini, avremo Pasquale Cariulo, un referente interno all’associazione, cresciuto lavorativamente in Cna e che si è affermato per le sue competenze tecniche, diventando un fondamentale punto di riferimento nell’ambito di certificazioni e adempimenti". Mazzola e Cariulo insieme guideranno le imprese iscritte nell’ormai imprescindibile sostenibilità Esg (ambiente, sociale e governance) e, quindi, non solo verso la sostenibilità ambientale, ormai ben nota, ma anche rispetto ai più moderni temi, già applicati in molta parte del mondo, e che richiedono un’attenzione sempre maggiore agli impatti sociali. alle buone prassi e ai principi etici.

Tra i risultati raggiunti e rivendicati, un contratto collettivo nazionale del lavoro dei metalmeccanici artigiani che comprende oggi anche gli operatori subacquei: "Un successo molto atteso dalla categoria, nato grazie all’impegno e alle richieste spezzine, territorio in cui storicamente è nata questa professionalità e che conta aziende altamente specializzate". Un altro ambizioso traguardo è poi quello relativo al progetto del Consorzio “Sinergie Nautiche Levante Ligure” nell’area delle Casermette in cui sorgerà un polo d’eccellenza per le lavorazioni nautiche di refit & repair: "Puntiamo su innovazione e modernità, senza abbandonare le nostre radici. Per questo, uno degli obiettivi prioritari è sicuramento quello di restare un punto di riferimento per chi vuole fare impresa, offrendo accesso a tutti i servizi e le informazioni a 360 gradi come solo una associazione può fare".