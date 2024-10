E-bike e sharing mobility. A Firenze e Rimini è boom

A Firenze, i possessori di abbonamento al trasporto pubblico locale annuale, trimestrale o mensile possono usare il bike sharing gratis, sia bici con pedalata assistita che tradizionali. È la nuova iniziativa promossa dall’amministrazione comunale in collaborazione con Ridemovi e Autolinee Toscane. Un buono consentirà di utilizzare gratuitamente le e-bike per 60 minuti (da usare entro 30 giorni dalla richiesta) e le altre bici senza limiti (per 30 giorni). Questo progetto sperimentale andrà avanti fino a giugno 2025 ed è finanziato con fondi del Ministero delle Infrastrutture attraverso Regione Toscana: 900mila euro ottenuti tramite un bando finalizzato promozione dei servizi di sharing mobility complementare al trasporto pubblico. A Firenze, i numeri del bike sharing sono positivi: quest’anno sono stati oltre 1.500.000 i viaggi, con una media di 6.000 spostamenti al giorno. A Rimini, invece, nel 2024 fino a tutto il mese di luglio scorso, il servizio di noleggio di mezzi in condivisione ‘free floating’ (a flusso libero) in gestione ai due operatori individuati tramite bando pubblico -Lime Technology e Bit Mobilty, ha registrato nel territorio 363.935 corse in monopattino e 90.792 noleggi per le bici elettriche, per circa 1.072.000 chilometri percorsi e 203.000 kg di Co2 risparmiati.