Accesso per tutti alle rinnovabili nelle aree più svantaggiate

L’accesso all’energia è un presupposto imprescindibile per la realizzazione di molti obiettivi di sviluppo sostenibile che esulano dal settore energetico, come l’eliminazione della povertà, l’incremento della produzione di derrate alimentari, l’accesso ad acqua pulita, il miglioramento della salute pubblica, l’ampliamento della formazione, l’incentivazione dell’economia o, ancora, la promozione delle donne. Oggigiorno, 1,6 miliardi di persone nel mondo non hanno accesso all’elettricità e 2,5 dipendono dalla biomassa tradizionale. Ecco perché l'Agenda 2030, nel suo obiettivo n°7, sostiene l’accesso di tutti a servizi di approvvigionamento energetico affidabili, moderni ed economicamente accessibili: la quota di energie rinnovabili dovrà essere nettamente aumentata, il tasso di incremento dell’efficienza dovrà essere raddoppiato e la ricerca nei settori delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica dovrà essere incentivata. Entro il 2030, infatti, l'accesso ai servizi energetici dovrà essere conveniente, affidabile e moderno. Ci sarà poi bisogno di accrescere la cooperazione internazionale al fine di facilitare l’accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all’energia pulita, promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell’energia pulita e, soprattutto, implementare le infrastrutture e migliorare le tecnologie specialmente nei Paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e, più in generale, in tutte le aree più svantaggiate.