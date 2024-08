Musica maestro: l’importanza dell’educazione musicale a scuola per le nuove generazioni

La musica è vita e l’educazione musicale a scuola contribuisce ad un importante arricchimento della persona. La musica ha un impatto positivo sul rendimento scolastico, aiuta a sviluppare abilità sociali e fornisce un importante supporto pedagogico alla creatività. L’educazione musicale migliora e sviluppa le abilità linguistiche e stimola l’attività cerebrale. Fare musica a scuola aiuta i ragazzi a esprimersi e a comprendere meglio il mondo che li circonda. Inoltre, suonare strumenti musicali, cantare insieme o comporre melodie favorisce il senso di appartenenza al gruppo e migliora le capacità di collaborazione e comunicazione. Partecipare a progetti musicali a scuola non solo arricchisce il bagaglio culturale degli studenti, ma li aiuta anche a sviluppare la fiducia in sé stessi e a superare le proprie limitazioni. È scientificamente dimostrato che l'esposizione alla musica sin dalla prima infanzia ha un impatto positivo sullo sviluppo cognitivo dei bambini e che risulta trasversale alle varie competenze inserite nei percorsi scolastici e di apprendimento. Dal punto di vista dell’insegnamento della teoria musicale, la pratica di strumenti, ad esempio, stimola diverse aree del cervello, potenziando memoria, attenzione e la capacità di apprendimento. La teoria musicale promuove il ragionamento logico e la comprensione matematica. La musica è poi un linguaggio universale che supera le barriere culturali e linguistiche, consentendo agli individui di esprimere e comprendere emozione complesse, imparando a lavorare in gruppo, a comunicare in modo efficace e a sviluppare empatia verso gli altri. Una scuola a indirizzo musicale è una grande opportunità, considerando che quasi sempre l’unica alternativa per lo studio di uno strumento musicale è rappresentata da corsi a pagamento che spesso non contemplano la pratica della “musica d’insieme”. Quest’ultima crea, tra le tante cose, importanti occasioni per stare insieme come concerti, concorsi musicali, uscite e gemellaggi.