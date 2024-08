Tante altre agevolazioni: c'è anche il "bonus giovani 2024"

Nel 2024 sono attivi numerosi bonus per i giovani, introdotti da diversi provvedimenti legislativi nuovi o prorogati dagli anni precedenti. Si tratta di agevolazioni fiscali o economiche molto vantaggiose per accedere alle attività culturali, di svago e non solo. Il “bonus giovani 2024” prevede la possibilità di richiedere la “Carta della cultura giovani” e la “Carta del merito”, ciascuna del valore di 500 euro, cumulabili tra loro. È possibile acquistare i beni consentiti fino al 31 dicembre 2024. Inoltre, nel modello 730/2024, è confermata una detrazione IRPEF del 20% del canone di affitto pagato, fino a un massimo di 2.000 euro, per i giovani di età compresa tra 20 e 31 anni non compiuti. “Carta della cultura giovani” e “Carta del merito” sono finalizzate allo sviluppo della cultura e al potenziamento della sua diffusione tra i giovani, rappresentando dunque un utile supporto per tutti quegli studenti che desiderano essere protagonisti di esperienze all’insegna della cultura. Da tali premesse, si comprende infatti come la cultura abbia un compito fondamentale all’interno della società, soprattutto oggi in un mondo sempre più globalizzato, quello di custodire storie e identità e di raccontare tradizioni lontane per promuovere nuove forme di incontro e convivenza per un futuro sempre più ampio e diversificato. E, ancora una volta, i protagonisti assoluti del presente, nonché del futuro, sono i giovani, ideatori privilegiati di un mondo sempre più vario ed interessante.