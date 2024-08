Bonus scuola 2024-25, cos’è e come richiederlo, così si sostiene il diritto allo studio

Il “bonus scuola 2024-2025”, conosciuto anche come “bonus libri” o “voucher scuola”, è un contributo economico destinato alle famiglie in difficoltà con figli in età scolare. L’obiettivo è quello di sostenere il diritto allo studio offrendo buoni per l’acquisto di libri di testo e, in alcuni casi, anche per gli strumenti destinati alla didattica. Il “bonus scuola” può essere richiesto per l’anno scolastico 2024/2025 seguendo le norme stabilite dalla propria regione o comune di residenza. Per accedere al contributo è necessario rispettare alcuni requisiti, primo fra tutti il limite ISEE, che varia di regione in regione. Valori ISEE che possono essere consultati sul sito web della regione o del comune di residenza. Sul fronte delle regioni interessate, vediamo di fare qualche esempio. L’Emilia-Romagna mette a disposizione il “bonus scuola” per l’acquisto di libi di testo e altri contenuti didattici, anche digitali, per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Possono richiedere il contributo, dal 4 settembre al 25 ottobre 2024, i nuclei familiari con un ISEE entro i 15.748,78 euro. Con il Pacchetto Scuola, anche la Regione Toscana sostiene il diritto allo studio stanziando benefici economici a favore delle studentesse e degli studenti appartenenti a famiglie con un ISEE non superiore a 15.748,78 euro. Per richiedere il “bonus scuola”, gli interessati dovranno rivolgersi al proprio comune di residenza entro il 20 settembre 2024 (scadenza unica per tutti i comuni della Toscana) dove potranno avere tutte le informazioni utili, prendere visione del bando e delle modalità per accedere al contributo.