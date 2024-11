Destinazione università: fino a martedì 17 dicembre aperte le selezioni per la nuova edizione del progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale

Pisa, 25 novembre 2024 – E’ aperta fino a martedì 17 dicembre la selezione per la nuova edizione del progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale, promosso dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Intanto per mercoledì 27 novembre alle 15.00 è in programma una presentazione online dedicata ai docenti, per illustrare i dettagli del progetto e le modalità di partecipazione. Il progetto Me.Mo. è pensato per studentesse e studenti delle scuole superiori che, pur dimostrando talento e impegno, si trovano in contesti sociali ed economici fragili. L’obiettivo è fornire loro gli strumenti per scegliere il percorso universitario più adatto, incoraggiandoli a seguire le proprie ambizioni accademiche e professionali. La nuova selezione coinvolge 360 tra studentesse e studenti e rientra nel PNRR, grazie al protocollo firmato con il Ministero dell’Istruzione del Merito. Ulteriori studentesse e studenti saranno selezionati nell’ambito del progetto MERITA – la rete per il talento, promossa in collaborazione con altre quattro Scuole superiori universitarie italiane, con un finanziamento sempre nell’ambito del PNRR.

Secondo dati Almalaurea del 2021, solo il 14,1% degli uomini e il 16,1% delle donne tra i 45 e i 64 anni possiede una laurea, ma la percentuale sale al 21% per chi ha genitori laureati: il progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale vuole colmare questa disparità, rivolgendo le sue attività di orientamento ai giovani del penultimo anno di superiori con genitori non laureati, per offrire nuove opportunità per chi proviene da contesti fragili.

L’incontro per i docenti. Mercoledì 27 novembre 2024 alle ore 15.00, il Sant’Anna tiene l’incontro informativo online per i docenti delle scuole superiori. Durante l’incontro è prevista la presentazione dei percorsi di orientamento e sono illustrate le modalità per partecipare al progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale. I docenti interessati a prendere parte alla sessione trovano il link per registrarsi attraverso sulla pagina del sito dalla Scuola Superiore Sant’Anna.

Perché partecipare al progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale. Il progetto offre un orientamento basato sul merito delle studentesse e degli studenti, con una particolare attenzione al contesto di partenza. L’obiettivo è ridurre le disuguaglianze di accesso all’istruzione universitaria, incoraggiando le nuove generazioni a intraprendere studi universitari, a prescindere dalla loro condizione sociale. Il programma include attività di apprendimento “peer to peer” (da pari a pari), durante le quali studentesse e studenti sono seguiti da universitari di poco più grandi, facilitando così un confronto su esperienze e percorsi di vita simili.

Come presentare la candidatura per il progetto Me.Mo. Merito e Mobilità Sociale. Gli istituti scolastici hanno ricevuto una comunicazione ufficiale che riporta tutte le informazioni per aderire al progetto. I docenti sono invitati a identificare le studentesse e gli studenti con un buon rendimento scolastico, che potrebbero incontrare difficoltà a proseguire gli studi per via del contesto sociale ed economico. Dopo questa selezione iniziale, gli studenti dovranno registrarsi sulla piattaforma indicata entro martedì 17 dicembre 2024, per partecipare alla selezione finale.

Struttura del programma. Il percorso, del tutto gratuito e della durata di un anno, include incontri tematici in presenza e online, stage residenziali di tre giorni presso la Scuola Superiore Sant’Anna a Pisa, approfondimenti accademici, orientamento sulle opportunità offerte dagli studi universitari, simulazioni di test di ammissione e percorsi di mentoring personalizzati. In accordo con ogni scuola, la partecipazione a Me.Mo. potrà essere riconosciuta come parte dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO).

Per maggiori informazioni si può visitare il sito ufficiale della Scuola Superiore Sant’Anna, al seguente link oppure scrivere a [email protected]