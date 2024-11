Difesa economica e personale. Ecco le ’armi’ contro gli abusi

La UilTucs Toscana è in prima fila quando si parla di iniziative volte alla sensibilizzazione delle persone e al contrasto del fenomeno della violenza contro le donne. Iniziative che non vengono fatte solo il 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, ma tutto l’anno. "Cerchiamo di partire in grande anticipo – dichiara Carmen Scavo, responsabile del coordinamento di genere e ufficio organizzativo di UilTucs Toscana -. Già da due mesi ad esempio stiamo promuovendo il progetto ‘Donna in...difesa’. E per ora abbiamo coinvolto circa 200 persone, da tutta la Toscana: si tratta di donne del settore del turismo, commercio, cooperazione e servizi".

Nel dettaglio, spiega Scavo, "il progetto è diviso in due moduli, con due corsi: il primo è relativo all’educazione finanziaria e ha l’obiettivo di dare strumenti alle donne sulla gestione finanziaria. Diamo suggerimenti, indicazioni, approfondimenti sulla pianificazione e la gestione delle economie di casa. Lo facciamo perché non si verifichino casi di violenza economica: ci sono donne che sono in situazione difficile ma non si separano perché è il marito che gestisce l’aspetto economico".

Il primo corso è dunque relativo all’aspetto economico, per evitare alle donne un ulteriore elemento di debolezza nella relazione con il partner, specialmente quando si ha a che fare con figure particolarmente attente al controllo. Il secondo è proprio sull’autodifesa personale, sorretta sul piano fisico da un’efficace tecnica individuale, che possa sopperire alla differenza di forze.

"Si deve prestare attenzione – continua Scavo -. Non devo solo conoscere le tecniche di base per difendermi. Attraverso questo corso le persone imparano ad avere una prospettiva diversa. Noi parliamo di prevenzione, facciamo prevenzione. Sempre con l’obiettivo di non arrivare ad una aggressione". Sono fenomeni diffusi in tutta la regione: non esiste un’area più coinvolta delle altre ma è l’intera Toscana a presentare problemi, come ormai il resto d’Italia. "Per questo la prevenzione è importante", aggiunge Scavo. Il 26 novembre ci sarà a Firenze una giornata dedicata al progetto: con esperti del settore, le lavoratrici, il nostro segretario generale Marco Conficconi, la segretaria nazionale Ivana Veronese. Abbiamo preparato un video riepilogativo, che mostreremo". La UilTucs Toscana è in campo. Non solo il 25 novembre: sempre.

Niccolò Gramigni