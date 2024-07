Robotica e intelligenza artificiale. La maratona creativa della Memo

Ultimo appuntamento del progetto "Reali Meraviglie". Cominciato lo scorso marzo a Fano, il cerchio si chiude nella città della fortuna con un week-end sui temi della robotica e dell’intelligenza artificiale che per tre giorni trasformerà la Mediateca Montanari in un ’hackathon’ ovvero una maratona creativa in cui persone diverse si riuniscono per risolvere problemi.

"Hypersensual Overclocking 2024: Making Machines Feel", questo il titolo dell’originale manifestazione, è organizzato da Umanesimo Artificiale e Yaya Labs, studio creativo a capo del robot Desdemona. Il programma si apre oggi alla Memo (dalle 18 alle 20) con le presentazioni (in lingua inglese) del direttore creativo Ben Ditto, dell’artista Siana-Leann Douglas e con la presenza dell’artista e codificatore d’interazione Mario Guzman, in presenza del robot Desdemona. Domani, dalle ore 9, l’inizio vero e proprio dell’evento, aperto però solo agli iscritti, previa selezione; mentre domenica 21 luglio dalle 17 alle 21, la Memo apre al pubblico per seguire le fasi finali dell’hackathon, la presentazione dei lavori e la premiazione finale. Un evento che invita artisti, ingegneri e makers a esplorare l’avanguardia dell’intelligenza artificiale e della robotica. I partecipanti svilupperanno innovativi sistemi hardware e di intelligenza artificiale capaci di interpretare vari input (come informazioni ambientali, dati meteorologici, sogni, traumi) per trasformarli in movimenti robotici creativi.

Durante la residenza, 16 artisti lavoreranno in team per 36 ore consecutive per progettare e realizzare un prototipo fisico funzionante che incorpora un sistema AI (intelligenza artificiale) per percepire e reagire a fenomeni ambientali e psicologici. L’obiettivo è spingere i confini della robotica creativa, sfruttando le capacità interpretative dell’AI. Questa è un’opportunità unica per contribuire al futuro della robotica e dell’AI e collaborare con appassionati di tecnologia e innovazione.

I progetti finali saranno presentati domenica intorno alle 19 con un evento aperto a tutti. La squadra vincitrice avrà diritto a una residenza/stage presso YayaLabs per integrare il proprio progetto in Desdemona, l’avanzata piattaforma robotica digitale e fisica, dimostrando il potenziale dell’AI come potente interprete che amplia la nostra comprensione del mondo.