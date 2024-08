Dal 30 agosto: "Kagami" all’Auditorium

A conclusione del Rossini Opera Festival, l’Auditorium Scavolini sarà teatro di un altro grande evento, "Kagami", che comincerà il 30 agosto e si concluderà il 12 settembre. Una performance di Full Dimensional Film del leggendario compositore e pianista giapponese Ryuichi Sakamoto, creata in collaborazione con Tin Drum, l’opera fonde immagini tridimensionali in movimento con il mondo reale per creare un evento di realtà mista mai sperimentato prima. Il pubblico riceverà degli speciali dispositivi da indossare per visualizzare la performance virtuale di Sakamoto al pianoforte. Una serata in cui, grazie alla tecnologia e alle sue magie, l’artista scomparso il 28 marzo del 2023, sarà di nuovo ’vivo’ e presente in mezzo al suo pubblico. Durante l’ascolto della musica, delle immagini 3D dinamiche si sincronizzano con le melodie, mentre l’illuminazione di scena e la presenza degli altri spettatori rendono l’esperienza coinvolgente e unica. Il progetto viene presentato in anteprima nazionale nell’ambito di Pesaro Capitale italiana della cultura 2024.

Si consiglia a tutti i portatori di lenti correttive di indossare le lenti a contatto, ove possibile, per un’esperienza ottimale.

Il pubblico è invitato ad arrivare ai cancelli 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietto intero: 20 euro. Biglietto ridotto: 15 euro. L’ingresso è gratuito per gli accompagnatori di visitatori disabili.