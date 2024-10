L'assistente di corsia: utile e... controverso

L'Assistente di Corsia svolge un ruolo fondamentale nella sicurezza stradale in auto. Questo sistema, noto anche come Lane Departure Warning o Lane Keep Assist, è progettato per prevenire le sbandate e le deviazioni involontarie dalla corsia, spesso causate da distrazione o affaticamento del conducente. Dalla sua introduzione negli anni '90, l'Assistente di Corsia ha subito una notevole evoluzione: inizialmente limitato a segnalare il rischio di uscire dalla corsia, oggi è in grado di correggere automaticamente la traiettoria del veicolo. L'Emergency Lane Keep Assist è diventato obbligatorio nelle auto di nuova omologazione ma nonostante i vantaggi, alcuni conducenti non si ritengono soddisfatti di questo sistema, poiché percepiscono una temporanea perdita di controllo del veicolo durante il suo intervento. Il sistema comunque può essere attivato e disattivato a discrezione del conducente, consentendo una gestione personalizzata delle funzioni di assistenza, che supportano e aiutano il guidatore, salvaguardandone al tempo stesso l’incolumità.